Moraliniz bozulduğunda ya da depresyonda aklınıza ilk gelen çikolata ya da kahveyi bir kenara bırakın. The Journal of Nutrition, Health and Aging dergisinde yayımlanan Harvard araştırması, sofraların tanıdık meyvesi yaban mersininin beyin kimyasını doğrudan etkilediğini ortaya koydu.

GÜNDE İKİ BARDAĞI YETİYOR

Hafif depresif belirtiler gösteren bireyler üzerinde 3 ay süren çalışmada, her gün iki su bardağına denk gelen yaban mersini tüketen grubun ruh halinde gözle görülür ve kalıcı bir toparlanma kaydedildi.

SIRRI BAĞIRSAKTAKİ O GENDE SAKLI

Laboratuvar sonuçları etkinin tesadüf olmadığını kanıtladı. Yaban mersininin, bağırsakta beyne sakinlik ve dinginlik veren "GABA" nörotransmitterini üreten bakteri genlerini doğrudan artırdığı tespit edildi.

Uzmanlar çalışmanın genişletileceğini belirtse de günde bir kase yaban mersini tüketmenin zihinsel direnci yükseltmede en lezzetli doğal destek olduğunu vurguluyor.