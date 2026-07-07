390 kakao ağacının genetik yapısını inceleyen araştırmacılar, Peru'nun farklı bölgelerinde bugüne kadar tanımlanmamış genetik gruplar tespit etti. Elde edilen bulgular, yeni kakao çeşitlerinin geliştirilmesi, hastalıklara karşı daha dayanıklı türlerin üretilmesi ve çikolata sektörünün geleceğinin güvence altına alınması açısından büyük önem taşıyor.

DÖRT YENİ KAKAO SOYU BELİRLENDİ

Araştırma kapsamında Peru'nun Amazon bölgesindeki yerli çiftliklerde yetişen yabani ve yarı yabani kakao ağaçları incelendi. Genetik analizler sonucunda, daha önce bilinen 10 kakao grubuna ek olarak dört yeni genetik soy keşfedildi. Araştırmacılar, her bölgenin kendine özgü genetik özellikler taşıdığını ve Peru'nun kakao çeşitliliğinin tahmin edilenden çok daha zengin olduğunu ifade ediyor.

Bilim insanlarına göre yeni keşfedilen gruplardan ikisi, aroma ve tat bakımından yüksek kaliteli kakao çekirdekleri üretme potansiyeline sahip. Bu özelliklerin gelecekte özel çikolata üretiminde değerlendirilmesi bekleniyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI UMUT OLABİLİR

Kakao üretimi son yıllarda artan sıcaklıklar, kuraklık ve bitki hastalıkları nedeniyle ciddi baskı altında bulunuyor. Araştırmacılar, keşfedilen yeni genetik çeşitliliğin daha dayanıklı kakao türlerinin geliştirilmesine yardımcı olabileceğini ve gelecekte çikolata üretiminin sürdürülebilirliğini destekleyebileceğini belirtiyor.

Araştırma ekibi ayrıca ekonomik açıdan önemli olan CCN 51 adlı kakao çeşidinin genetik kökenini de daha ayrıntılı ortaya koydu. Çalışmanın, Peru'daki kakao gen kaynaklarının korunmasına katkı sağlamasının yanı sıra kaliteli kakao yetiştiriciliği ve yeni ıslah programlarına da yol göstermesi bekleniyor. Bulgular, PLOS ONE dergisinde yayımlandı.