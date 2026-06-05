Avrupa Birliği Gıda Alarm Sistemi (RASFF) veri tabanında 3 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan 2026.4886 ile 2026.4889 referans numaralı rapora göre, Almanya gıda denetim ekipleri Türkiye'den gelen kakao ve çikolata ürünlerini laboratuvarda incelemeye aldı. Yapılan analizler sonucunda, yiyecek kategorisinde piyasaya sürülen bu ürünlerin içine yasa dışı şekilde sildenafil karıştırıldığı tespit edildi.

Avrupa Birliği bu durumu 'ciddi risk' seviyesiyle duyurdu. Gıda güvenliğini tehdit eden bu ürünlerin gümrükten geçişine izin verilmedi ve işlem başlatıldı.

SİLDENAFİL NEDİR?

Sildenafil, tıpta erkeklerde sertleşme bozukluğu (erektil disfonksiyon) tedavisinde kullanılan, halk arasında "Viagra" olarak bilinen ilaçların ana etken maddesidir. Sadece doktor kontrolünde ve reçeteyle satılması gereken tıbbi bir kimyasaldır.

Bir gıda ürünü olan çikolatanın içine gizlice veya açıkça sildenafil katılması birçok risk doğurabilir. O risklerden bazıları ise

Ölümcül tansiyon düşüşü: Sildenafil damarları genişleterek kan basıncını düşürür. Özellikle kalp rahatsızlığı olan ve nitrat grubu kalp ilaçları kullanan kişilerin bu çikolatayı yemesi, tansiyonun ölümcül seviyede düşmesine, kalp krizine ve ani ölüme neden olabilir.

Bilinmeyen dozaj ve zehirlenme: Merdiven altı gıda üretiminde miligram hesabı yapılmadığı için, çikolatayı yiyen kişiler farkında olmadan aşırı dozda sildenafil alarak zehirlenebilir; şiddetli baş ağrısı, görme kaybı ve geçmeyen ağrılı ereksiyon (priapizm) gibi sorunlar yaşayabilir.

İÇERİĞİN BELİRTİLMESİ DE GERİ GÖNDERİLME SEBEBİ

Üretici firmanın paketin üzerine "Bu ürün sildenafil içermektedir" yazması durumu yasal hale getirmez. Aksine, gıda kodeksine göre bir gıda ürününe kimyasal ilaç etken maddesi katılması tamamen yasaktır. Ürünün içeriğinde bu maddenin açıkça yazıyor olması bir dürüstlük göstergesi değil, gıda sahteciliğinin resmi bir itirafı sayılır. Bu durum, gümrük kapılarında ürünlerin doğrudan reddedilme ve apar topar geri gönderilme sebebidir. İlaçlar sadece eczanede satılabilir, çikolata barlarına saklanarak marketlerde satılamaz.