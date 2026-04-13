Çikolata, sıcaklığa karşı hassas bir gıda olsa da buzdolabı koşulları onun için her zaman uygun değil. Düşük sıcaklık, çikolatanın yüzeyinde 'beyazlama' olarak bilinen bir tabaka oluşmasına neden olabiliyor. Bu durum genellikle bozulma anlamına gelmese de, çikolatanın görünümünü ve tadını ciddi şekilde etkiliyor.

NEM VE KOKU EN BÜYÜK RİSK

Buzdolabındaki nem oranı, çikolatanın yapısını bozabiliyor. Özellikle ambalajı tam kapatılmamış çikolatalar, ortamdaki nemi çekerek hem dokusunu kaybediyor hem de sertleşiyor.

Ayrıca çikolata, çevresindeki kokuları kolayca içine çekebilen bir yapıya sahip. Bu nedenle buzdolabında saklanan çikolatalar, diğer yiyeceklerin kokusunu emerek istenmeyen bir tat oluşturabiliyor.

DOĞRU SAKLAMA YÖNTEMİ NE OLMALI?

Uzmanlara göre çikolatayı saklamak için en ideal ortam, serin ve kuru bir yer. Yaklaşık 16-20 derece arası sıcaklık, çikolatanın hem lezzetini hem de dokusunu koruması için en uygun koşulları sağlıyor.

Eğer hava çok sıcaksa, çikolatayı buzdolabına koymadan önce hava geçirmez bir kapta saklamak ve tüketmeden önce oda sıcaklığına getirmek öneriliyor.