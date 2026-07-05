Oyun dünyasının uzun süredir büyük bir merakla beklediği ve satışa sunulduğu an kapış kapış giden yeni nesil konsol-PC hibriti Steam Machine, ne yazık ki teknoloji tarihine geçecek büyük bir skandalla açılış yaptı.

Oyunseverler, Xbox 360 dönemine damgasını vuran ve binlerce konsolu oyun mezarlığına gömen "Üç Kırmızı Işık" hatasının kâbusunu henüz unutmamışken, tarihin tekerrürden ibaret olduğu bir kez daha kanıtlandı. Şanslı kullanıcılardan birinin cihazı çalıştırdıktan hemen sonra ekranda beliren kırmızı çizgi, zamanında pek çok kişinin uykusunu kaçıran hatanın artık RLOD adıyla Steam Machine sahiplerinin yeni korkulu rüyası olacağını gösteriyor.

EKRAN KARTI TAMAMEN ÇÖKÜYOR

Steam destek sayfasından edinilen bilgilere göre, ekranda beliren bu kırmızı çizginin konumu rastgele bir hata değil. Çizginin tam ortadan sağa doğru uzanması, cihazın ekran kartının tamamen çöktüğü anlamına geliyor. Sıradan bir masaüstü bilgisayarda bozulan bir ekran kartını söküp yerine yenisini takarak yola devam etmek mümkünken, Steam Machine cephesinde işler oldukça karmaşık bir hal alıyor.

Cihazın içindeki grafik işlemci anakarta tamamen lehimli olarak üretildiği için kullanıcının evde kendi imkanlarıyla yapabileceği hiçbir şey bulunmuyor. Bu durumda arızalanan cihazın ya tamamen yenisiyle değiştirilmesi ya da fabrikada profesyonel bir çip değişimi sürecinden geçmesi gerekiyor.

PROJEYE AĞIR DARBE

Zaten yüksek fiyatı ve ilk partide yaşanan ciddi stok sorunları nedeniyle eleştirilerin odağında olan Steam Machine, bu donanım faciasıyla ilk ciddi sınavında ağır bir darbe aldı. Yakın zamanda SteamOS işletim sisteminin diğer bilgisayarlara da geleceği düşünüldüğünde, şu aşamada bu cihaza devasa paralar dökmenin ne kadar mantıklı olduğu büyük bir soru işareti yaratıyor. Yaşanan bu durumun fabrikasyon kaynaklı nadir bir talihsizlik mi, yoksa üretimi derinden sarsacak kronik bir kriz mi olduğunu ise sadece zaman gösterecek.