Pürüzsüz, gergin ve genç görünen bir cilde sahip olmak için her yıl binlerce lira harcamaktan, onlarca krem içeren karmaşık bakım rutinlerinden sıkılmadınız mı? Kimyasallarla dolu anti-aging ürünleri bir kenara bırakın. Bilim insanları ve cilt uzmanları, zamana meydan okumak için aslında tek bir doğal yöntemin yettiğini kanıtladı. Doğanın bize sunduğu bu gizli formül, cilde dışarıdan kolajen ve gençlik aşılıyor: Kuşburnu Çekirdeği Yağı.

DOĞAL RETİNOL MUCİZESİ İHTİYAÇ DUYACAĞINIZ TEK ŞEY OLACAK

Kozmetik dünyasında kırışıklık karşıtı denildiğinde akla ilk gelen madde Retinol'dür (A Vitamini). Ancak sentetik retinoller hassas ciltleri tahriş edebilir, kızarıklık ve soyulmaya neden olabilir. İşte tam bu noktada devreye giren kuşburnu çekirdeği yağı, tamamen doğal ve yan etkisiz bir retinol kaynağı olarak kabul ediliyor.

İçeriğindeki yoğun Trans-Retinoik Asit sayesinde bu mucizevi yağ, cildin alt katmanlarına kadar inerek hücre yenilenmesini maksimum hıza ulaştırıyor. Yani cildiniz, kendi kendini çok daha hızlı onarmaya ve gençleştirmeye başlıyor. Kuşburnu çekirdeği yağı "kuru yağ" kategorisinde olduğu için cildinizde vıcık vıcık, yağlı bir his de bırakmıyor; saniyeler içinde emilerek doğrudan hücrelere karışıyor.

TEK BİR DAMLANIN CİLTTEKİ SİHİRLİ DEĞİŞİMİ

Eğer cildinize sadece bu yöntemi uygularsanız, kısa sürede mucizevi değişimleri fark etmeye başlarsınız. İçindeki yüksek Omega-3, Omega-6 ve Omega-9 yağ asitleri sayesinde cildin nem bariyerini kilitleyen bu yağ, neme doyan cildin gerilmesini sağlıyor. Böylece özellikle göz çevresi ile dudak kenarındaki ince çizgiler adeta ütülenmiş gibi pürüzsüzleşiyor.

Yaşlandıkça azalan kolajen üretimi, kuşburnu çekirdeğindeki C ve A vitaminlerinin kombinasyonuyla yeniden zirveye çıkıyor ve bu da sarkan yanakların ile çene hattının toparlanmasına yardımcı oluyor. Üstelik sadece kırışıklıklarla savaşmakla kalmıyor; güneş lekeleri, yaşlılık izleri ve ton eşitsizliklerini de düzenli kullanımda tamamen silerek cilde porselen gibi bir parlaklık kazandırıyor.

EN DOĞRU ŞEKİLDE NASIL UYGULANIR?

Bu tekli yöntemin mucizevi etkisini görebilmek için doğru uygulama hayati önem taşıyor. Kuşburnu çekirdeği yağı gün ışığına karşı hassas olduğu için en doğru uygulama zamanı, cildin kendini yenilediği gece uykusundan hemen öncesidir.

Temizlenmiş ve hafif nemli cildinize sadece 2-3 damla damlatmanız yeterlidir. Yağı parmak uçlarınızla aşağıdan yukarıya doğru tampon hareketlerle ve hafif bir masajla cildinize yedirebilirsiniz. Düzenli olarak her gece uygulayacağınız bu tek bir adım, birkaç hafta içinde aynaya baktığınızda size çok daha genç, gergin ve taze bir yüz sunacak. Doğanın gücü, pahalı laboratuvar ürünlerini bir kez daha geride bırakıyor.