21 yaşında 2 kez kansere yakalanan Komedyen Katherine Ryan, her şeyin kolunda garip bir ben ila başladığını söyledi. Doktorlar ise bu benim 'normal' yorumunda bulundu. Fakat ünlü komedyen biyopsi yapılması konusunda ısrarcı olunca erken evre melanom olduğu öğrendi.

HER ŞEY UFAK BİR BENLE BAŞLADI

Daha öncede doktora gittiğini söyleyen Katherine Ryan, doktorların bu durumun kanser olmadığını söylediğini ifade etti. Isracı olmasından dolayı hayatının kurtulduğunu belirten komedyen, "Eğer zorlamasaydım, o güzel cevabı ilk seferde alıp gitseydim. O zaman melanomum büyüyüp yayılacaktı ve Tanrı bilir bu ne kadar ileri gidecekti." dedi.

Cilt kanserinin en tehlikeli türlerinden biri olan melanom, ölümlerin beşte dördünü oluşturuyor. Erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir. Özellikle dermatologlar 'güneşten korunun' uyarıları yapıyor.

Asimetrik benler

Dermatologlar melanomu teşhis ederken asimetri, sınır, renk, çap ve evrimleşmeyi takip ederler.

Cilt kanserinin en nadir görülen ancak yayılma olasılığı en yüksek olan türü olan melanomların çoğu, düzensiz kenarları olan benler şeklinde ortaya çıkar.

Ciltte melanosit adı verilen hücre kümelerinin büyümesiyle oluşan yuvarlak, kahverengi veya ten rengi lekeler olan yaygın benlerden farklı görünür.

Dr. Nayoung Lee, "Eğer beni ikiye katlayamıyorsanız, kenarları uyuşmuyorsa" bunun melanom olabileceğini söyledi.