Yaz sıcakları bastırmaya başladığı andan itibaren herkesin ortak kabusu sayılan sivrisinekler kendini gösteriyor. Kimilerini yaz boyu rahatız bile etmeyen sivrisinekler bazılarımız için ise adeta korkulu bir rüyaya dönüşüyor. Sivrisineklerin bu şekilde seçici bir ısırma politikası izlemesinin ardındaki neden ise ortaya çıktı. Bilim insanları sivrisineklerin neden belirli kişileri daha çok ısırdığını açıkladı.

EN ÇOK O KİŞİLERİ SEÇİYORLAR

Sivrisineklerin neden herkesi ayı oranda ısırmadığı uzun süredir merak edilen konular arasında yer alıyor. Daha önce yapılan çalışmalar ile sivrisineklerin insanları kan gruplarına göre seçtikleri düşünülüyordu. Ancak yeni yapılan çalışmalar durumun daha farklı olduğunu gözler önüne ser. Bilim insanları sivrisineklerin en çok kimleri tercih ettiğini açıkladı.

Yapılan çalışmalar sivrisineklerin insanları seçerken vücut sıcaklığı, nefes ve vücut kokusu gibi farklı etkenleri değerlendirdiğini ortaya koydu. Elde edilen bulgulara göre sivrisinekler vücut kokusu, nefes ve sücut sıcaklığı gibi sinyalleri alarak hedeflerini buna göre seçiyorlar. Vücut bu 3 etken ile dışarıya karbondioksit salıyor ve bu da sivrisinekler için çekici bir durum oluşturuyor.

BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENMİYOR

Bilimsel çalışmalar sivrisineklerin en çok tercih ettiği kişiler arasında hamileliğinin ikinci ayındaki yani trimesterin dönemindeki kadınları tercih ettiğini gösteriyor. Çalışmalara göre bu kişiler ciltteki yağlı tabaka olan sebumu normal bir yetişkine göre daha fazla üretiyor ve sebum da sivrisineklerin bu kişilere çekilmesine neden oluyor. Ayrıca bilimsel çalışmalara göre bira tüketimi de sivrisineklerin hedefi olmayı kolaylaştıran durumlar arasında sayılıyor.

Daha önce ortaya atılan kan grubu teorisi ise çökmüş durumda. Bilim insanları sivrisineklerin insanları kan gruplarına göre seçtiklerine dair herhangi bir dayanağın bulunmadığını açıkladı.