Ardahan’da gün boyunca etkili olan sağanak yağış, ilerleyen saatlerde yerini doluya bıraktı. Kentin bazı bölgelerinde etkili olan yağış, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Özellikle Ardahan-Çıldır kara yolunun Meryem Geçidi mevkisinde etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu, yolu kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Yolun doluyla kaplanması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş ve yol koşullarını dikkate alan araç sürücüleri, kara yolunda kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Kısa süre içerisinde çevrenin beyaza bürünmesi, bölgede dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.