İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve 37 şüphelinin tutuklu bulunduğu Çilek Vize soruşturmasında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında, suç örgütünün tanınmış isimler ve sosyal medya fenomenleri aracılığıyla güvenilirlik algısı yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği görüşmeler deşifre edildi.

Örgüt lideri Mertcan Durgut'un kız kardeşi Sena Durgut'un, kendisini sosyal medyada ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı olarak tanıtan Necla Özmen'e tanıtım videosu çekmesi karşılığında ABD vizesi teklif ettiği belirlendi.

REKLAM KARŞILIĞI ABD VİZESİ TEKLİFİ

Kayıtlara yansıyan görüşmede Sena Durgut'un, sosyal medyadaki yüksek etkileşimi nedeniyle Necla Özmen'e ulaştığı ve reklam karşılığında ABD vizesi başvurusu yapmayı teklif ettiği görüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre, Özmen'in, Hayrettin Onur Karaoğuz'un şirketle gerçekleştirdiği reklam çalışmasını hatırlatması üzerine Durgut, "Hayrettin Bey dün bizim ofisteydi. Daha güzel bir video çekeceğimize inanıyorum, vize başvurusu karşılığı da olabilir" ifadelerini kullandı.

10 KİŞİLİK DAVETİYE VE KULİS ZİYARETİ SÖZÜ

Soruşturma dosyasında, daha önce şirketin tanıtım videolarında yer alan Hayrettin Onur Karaoğuz ile örgüt yöneticisi Harun Durgut arasında 22 Temmuz'da gerçekleşen görüşmeler de yer aldı.

Görüşme kayıtlarına göre Harun Durgut, Karaoğuz'un turne takvimini dikkate alarak parmak izi randevusunu hızlandırabileceğini belirtti.

Bu desteğin karşılığında ise Karaoğuz'un Bursa'daki gösterisi için 10 kişilik davetiye ve kulis ziyareti sözü aldığı tespit edildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında 6 ilde 63 adrese düzenlenen operasyonlarda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 37'si tutuklanırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.