Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Çılgın Bediş'in yeniden çekileceği haberi hayranlarını heyecanlandırırken, projeyle ilgili sürpriz bir engel ortaya çıktı. Dizinin başrol oyuncusu Yonca Evcimik, yeni film projesi için senarist Özden Uçar'ın iznine ihtiyaç duyulduğunu ancak kendisine uzun süredir ulaşılamadığını söyledi.

ÇILGIN BEDİŞ İÇİN BEKLENMEDİK ENGEL

Özlem Gürses'in programına konuk olan Yonca Evcimik, Çılgın Bediş'in yeniden izleyiciyle buluşması için çalışmaların sürdüğünü ancak sürecin şu an için beklemede olduğunu anlattı.

Evcimik, yapımcı Polat Yağcı'nın projeyi hayata geçirmek istediğini belirterek, "Senarist Özden hanıma ulaşılamıyor. Onun izni olmadan yapmak istemiyor. İzin alınınca yapılacak" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN YIL NİSAN AYINDAN BERİ ARIYORUZ"

Ünlü sanatçı, Özden Uçar'a ulaşma çabalarının yaklaşık bir yıldır devam ettiğini söyledi. Evcimik, "Nisan ayından beri arıyoruz. Geçen yıl Nisan'dan beri. Ya bir inzivaya çekildi, belki de bulunmak istemiyor" diyerek yaşanan durumu anlattı.

25 YIL SONRA GERİ DÖNECEKTİ

1990'lı yılların sevilen gençlik dizilerinden biri olan Çılgın Bediş'in yıllar sonra yeniden gündeme gelmesi, dizinin hayranlarını heyecanlandırmıştı. Projenin film olarak yeniden çekilmesi planlanırken, senaryo hakları için gerekli iznin alınması bekleniyor.

Yonca Evcimik'in canlandırdığı Çılgın Bediş karakteriyle hafızalara kazınan yapımın geleceği, Özden Uçar'dan gelecek yanıta bağlı olacak.