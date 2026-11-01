İstanbul’da Halloween heyecanı gece hayatına yansıdı. Beyoğlu'nda bir mekanda 2026 Cadılar Bayramı organizasyonuna katılmak isteyenler, etkinlik öncesinde mekanın önünde uzun kuyruk oluşturdu.

KOSTÜMLERİYLE SIRAYA GİRDİLER

Cadılar Bayramı konseptine uygun birbirinden farklı kostümler hazırlayan katılımcılar, geceye katılabilmek için girişte bekledi. Mekan önünde başlayan kuyruk, çevredeki sokağa kadar uzanırken ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı.





GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Etkinlik öncesinde çekilen görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı. Kostümleriyle sırada bekleyen kalabalık ve Beyoğlu'ndaki ünlü mekanın çevresindeki hareketlilik, İstanbul'daki Halloween kutlamalarının öne çıkan kareleri arasına girdi.

MAKYAJ SIRASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İstanbul’daki Cadılar Bayramı etkinliğine katılmak isteyen yüzlerce kişi, geceye özel makyaj yaptırmak için sıraya girdi. Korku filmi karakterlerini aratmayan makyajlar ve kostümlerle etkinliğe hazırlanan katılımcılar, o anları sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Özellikle bir fenomenin etkinlikten yaptığı paylaşım kısa sürede 500 bin izlenmeye ulaşırken, Cadılar Bayramı hazırlıkları sosyal medyada da geniş yankı buldu.

ANKARA'DAKİ KUTLAMALARDA DİKKAT ÇEKTİ

Ankara’da Cadılar Bayramı için korku filmi karakterlerine bürünen gençler sokaklara çıktı. Meksika’nın köklü geleneklerinden Ölüler Günü için düzenlenen etkinlikte ise kafatası figürlü makyajlar ve renkli kostümler ön plana çıktı.





Dünyanın farklı ülkelerinde kutlanan Cadılar Bayramı, 31 Ekim’de Ankara’da da renkli görüntülere sahne oldu. Korku ve fantastik yapımlardan esinlenen kostümler giyen gençler, ilginç makyajlarıyla başkentin sokaklarında dolaştı. Ankara’da ayrıca Meksika kültürünün önemli geleneklerinden Ölüler Günü için de özel bir etkinlik düzenlendi.

KORKU FİLMİ KARAKTERLERİ SOKAKLARA ÇIKTI

Cadılar Bayramı kutlamalarında korku filmlerini aratmayan kostümler dikkat çekti. Rahibe kıyafeti, siyah pelerinler ve ürkütücü yüz makyajlarıyla geceye katılan gençler, farklı karakterlere bürünerek alışılmışın dışında görüntüler oluşturdu.