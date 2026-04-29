İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir kuaför salonunda, müşteriler ile dükkanda bakılan kedi arasında ilginç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işletme sahibi ve çalışanlar tarafından bakımı üstlenilen anne kedi, kendisiyle ilgilenmek isteyen iki müşteriye beklenmedik bir tepki vererek onları kovalamaya başladı. Durum karşısında büyük bir panik yaşayan iki kişi, kediden kurtulmak amacıyla hızla koşarak merdivenlerden aşağı atladı ve iş yerinden dışarı kaçtı. Kedi ise peşine takıldığı bir müşteriyi kuaförden çıkarak kaldırımdan yola kadar kovaladı.
Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında sokağa doğru kaçan müşteri, bir süre sonra hızla kuaför salonuna geri döndü. Kedinin ise merdivenlere kadar müşterinin peşinden bir kez daha koştuğu, ardından sokağa geri döndüğü görüldü.
Olay sırasında dışarıda oturan vatandaşların yaşananları izlediği anlar da kameralar tarafından kaydedildi.