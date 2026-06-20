Fransa'da 40 yılı aşkın süredir düzenlenen ve ülkenin en büyük kültürel etkinliği haline gelen Fête de la Musique (Müzik Festivali) kapsamında sokaklar şimdiden canlandış.

Pazar günü Paris'te 2 milyondan fazla kişinin katılması beklenen bir sokak partisi için hazırlıklar başladı.

İngiltere başta olmak üzere komşu ülkelerden yoğun bir müziksever akınının beklendiği festival süresince rekor hava sıcaklıklarının görülebileceği uyarısında bulundu.

Buna rağmen milyonlarca kişi Fransa'nın başkentine akın ediyor. Paris son yılların en kalabalık dönemine hazırlanıyor.

PARİS POLİSİ TURİST GÜRUHUNA HAZIRLANIYOR

Geçtiğimiz yıl sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla Avrupa genelinden gençlerin Paris'e akın etmesi, etkinliği büyük bir kalabalığın toplandığı çılgınca bir açık hava partisine dönüştürmüştü.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Lamia El Aaraje, geçen yıl kamu alanlarında aşırılıklar, adli olaylar ve çok sayıda cinsel şiddet vakası yaşandığını belirterek, bu yıl etkinliğin güvenliğini sağlamak amacıyla erkenden harekete geçtiklerini ifade etti.

Geçen yıl bazı kişilerin şırıngayla iğnelendiği yönündeki şikayetler de dahil olmak üzere cinsel şiddet olayları yaşanması üzerine, yetkililer bu yıl sıfır tolerans politikası uygulayacak.

Belediye binası çevresi ve Bastille gibi kritik noktalarda kadınlar ve engelli bireyler için özel olarak kordon altına alınmış güvenli alanlar oluşturulacak.

Bu alanlarda, cinsel şiddet şikayetleriyle ilgilenmek üzere eğitim almış uzman destek ekipleri görev yapacak.

HER İHTİMALE HAZIR

Paris Belediyesi, uluslararası ziyaretçileri nehir ve kanalların oluşturduğu tehlikeler konusunda da uyardı.

Geçtiğimiz ay, Paris Saint-Germain'in Arsenal karşısındaki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kutlamalarında Seine Nehri'ne atlayan bir kişinin kalp krizi geçirmesi, diğer bir kişinin ise ölü bulunması üzerine nehir güvenliği vurgulandı.

Turizm ve gece hayatından sorumlu belediye yetkilisi Pierre Rabadan, festivalin özünün nezaket, coşku ve kozmopolitlik olduğunu belirterek, Paris'te sorumlu ve huzurlu bir kutlama istediklerini dile getirdi.

Kent yönetimi, devasa kalabalığın getireceği lojistik zorluklara karşı da önlemler aldı. Geçen yıl biriken çöplerin temizlenmesi iki hafta sürdüğü için, bu hafta sonu kentin dört bir yanına binlerce ek çöp kutusu ve geri dönüşüm noktası yerleştirildi.

Ayrıca sokakların kirletilmesini önlemek amacıyla 600 adet 24 saat açık umumi tuvalet hizmete sunulurken, sıcak hava dalgasıyla mücadele kapsamında kent genelindeki 1.400 su çeşmesinin aktif olacağı bildirildi.