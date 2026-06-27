Rusya Devlet Uzay Şirketi Roscosmos, Ay yüzeyinde kurulacak insanlı üs ve bilimsel altyapının kesintisiz enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 2036 yılına kadar bir nükleer enerji santrali inşa etmeyi planlıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasına sunulan ve resmî hukuk belgeleri portalında yayımlanan başkanlık kararnamesi taslağı, Rus uzmanların bu yöndeki stratejik niyetini resmî olarak teyit ediyor.

Uzun vadeli uzay stratejisinin bir parçası olarak öne çıkan proje kapsamında, söz konusu santralin yanı sıra 2036 yılından sonra nükleer enerji üniteleriyle donatılmış gelişmiş uzay araçlarının tasarlanıp yörüngeye fırlatılması da hedefleniyor.

Moskova'nın bu hamlesi, Rusya'nın Ay'da kalıcı bir varlık gösterme ve uzay teknolojilerinde enerji bağımsızlığını sağlama yolundaki en somut adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Projenin başarıyla hayata geçirilmesi durumunda, Ay'da yürütülecek bilimsel araştırmalar ve gelecekteki insanlı görevler için kritik bir altyapı güvencesi sağlanmış olacak.