Elektrikli araçlarla ilgili tüketicilerin en büyük endişesi olan 'menzil sorunu', bu rekorla birlikte adeta tarihe karışacağının sinyallerini verdi. Lucid'in Air Grand Touring modeli, İsviçre'nin St. Moritz kentinden Almanya'nın Münih kentine kadar hiç şarj edilmeden toplam 1.205 kilometrelik yolu kat etti. Bu mesafe, elektrikli otomobillerin günlük kullanım menzillerini çoktan geride bıraktı...

DİREKSİYONDAKİ İSİM TANIDIK!

Rekoru kıran sürücüyse daha önce de benzer girişimleriyle tanınan Türk rekortmen Ümit Sabancı oldu. Sabancı, daha önce Lucid ile gerçekleştirdiği başka bir denemede tek şarjla tam 9 ülke sınırını geçmeyi başarmıştı.

Başarısıyla ilgili konuşan Ümit Sabancı, "Elektrikli araçların gelecekteki potansiyelini herkese kanıtlamak istedik. Bu rekorla birlikte elektrikli araçların artık menzil konusunda şüphe duyulmayacak seviyeye geldiğini gösterdiğimizi düşünüyorum" dedi.

REKORUN DETAYLARI AÇIKLANMADI

Öte yandan Lucid tarafından yapılan açıklamada ise aracın ortalama hızı ya da klima kullanım durumu gibi detaylara değinilmedi. Ancak uzmanlar, bu rekorun elektrikli araçların menzil konusunda geldiği noktayı göstermesi açısından son derece önemli olduğunun altını çizdi.