Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı İspat Cami Mahallesi Özgün Yapı Kooperatifi’nde bulunan bir apartmanda gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Apartman sakinleri, yalnız yaşayan TIR şoförü Vahap Yücel’in (58) dairesinden yayılan yoğun ve rahatsız edici koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ve Yücel'in yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ÇİLİNGİR YARDIMIYLA GİRİLDİ Olay yerine ulaşan ekipler, kapıyı çalmalarına rağmen içeriden ses gelmemesi üzerine adrese çilingir çağırdı. Çilingir vasıtasıyla kapısı açılan daireye giren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri, Vahap Yücel’i evde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde 58 yaşındaki Yücel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk tespitlerde, talihsiz adamın yaklaşık 5 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirildi. KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE NETLEŞECEK Vahap Yücel’in cenazesi, nöbetçi cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Edirne Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürdürülüyor.

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