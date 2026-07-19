Bursa'dan Hakkari'ye gelen 2 dağcı, 13 Temmuz günü Cilo Sat Dağı'ndaki 4 bin 135 metre rakımlı Süppa Dürek Zirvesi ile Cennet Cehennem Vadisi güzergahında tırmanış faaliyeti başlattı. Tırmanış esnasında dağcılardan biri belirli bir noktaya ulaştıktan sonra geri dönme kararı alırken, Yüksel Işık (61) zirveye doğru tek başına ilerlemeye devam etti. Işık'tan bir süre sonra haber alınamaması üzerine arkadaşı ve yakınları durumu yetkililere bildirdi.

PROFESYONEL EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından bölgede geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Olay yerine AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile destek grupları sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle dağcılık, zirve tırmanışı, trekking ve benzeri sportif faaliyetlerin geçici olarak yasaklandığı bölgede, arama kurtarma personeli zorlu arazi ve coğrafi şartlara rağmen 5 gün boyunca aralıksız bir mesai yürüttü.

CENAZESİ EMNİYET İSTASYONUNUN AŞAĞISINDA BULUNDU

Hakkari'deki yerel kurtarma ekiplerinin yanı sıra Van AFAD ile Bursa, Erzurum ve Diyarbakır'dan gelen profesyonel dağcıların da dahil olduğu genişletilmiş çalışmalarda acı habere ulaşıldı. Yüksel Işık'ın cansız bedeni, bugün öğle saatlerinde, Süppa Dürek Zirvesi'nden iniş yapmak amacıyla emniyet istasyonu kurduğu noktanın yaklaşık 60 metre aşağısında tespit edildi. Ekipler tarafından bulunduğu sarp araziden çıkarılan Işık'ın cenazesi, otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılmak üzere nakil sürecine alındı.