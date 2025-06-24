Antalya’nın Manavgat ilçesinde yer alan 5 yıldızlı otelin mülk sahibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı alınmadan imara aykırı yapılaşma yapıldığı ve bakanlığa ödenmesi gereken hasılat payının ödenmediği gerekçesiyle işletmeci şirkete tahliye davası açtı. Mahkeme, otelin 2 hafta içerisinde tahliye edilmesine karar verdi.

Kızılağaç Turizm Merkezi’nde bulunan ve 1035 yatak kapasiteli otel, mülk sahibi firma tarafından 3 Kasım 2021 tarihinde başka bir şirkete kiralanarak işletilmeye başlandı. Yapılan incelemelerde, otelde mülk sahibinin bilgisi ve onayı olmadan imara aykırı yapılar yapıldığı tespit edildi.

ÇİM SAHASINA HAVUZ YAPILMIŞ

Bilirkişi raporlarında tesiste yapılan değişiklikler şöyle yer aldı: "Çim futbol sahalarının kaldırılarak mini club ve havuz yapıldığı, havuzun yan tarafında demir konstrüksiyondan bar alanı inşa edildiği, tenis kortlarının iptal edilerek açık otopark olarak kullanıldığı, amfi tiyatronun altının değiştirilerek mutfak ve soğuk hava deposu ile çöp deposu yapıldığı, tesisin ana mutfağında bazı duvarların yıkılarak alçıpan malzemelerle değişiklikler yapıldığı, mal kabul alanına asansör inşa edildiği, kapalı otoparkın bir kısmının ayrılarak personel yemekhanesi olarak kullanıldığı, sahile giden yola tuvaletler ve sökülebilir malzemelerden restoran yapıldığı ve bina altında bulunan havuz barın büyütüldüğü ve bina içerisindeki yapıların mevcut durumunun değiştirildiği anlaşılmıştır."

Bilirkişi raporları sonrası mülk sahibi kira sözleşmesini feshetti ve tahliye davası açtı. Ayrıca kira sözleşmesine göre bakanlığa ödenmesi gereken 15 milyon 583 bin 509 lira hasılat payının ödenmediği, bu borcun gecikme cezalarıyla birlikte 18 milyon 482 bin 457 liraya ulaştığı ve ödemeyi mülk sahibinin gerçekleştirdiği mahkemeye sunuldu.

TAHLİYE EDİLİYOR

19 Haziran’da görülen davada, Manavgat 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, işletmeci şirketin 2 hafta içerisinde tesisi tahliye etmesine karar verdi. Karara itiraz yolu açık bırakıldı.

Öte yandan, mahkeme kararına rağmen otelin halen faaliyetine devam ettiği ve müşterilerin konaklamayı sürdürdüğü öğrenildi.