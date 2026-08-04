ABD'de geliştirilen yeni bir proje, otomotiv sektöründe petrol bazlı plastiklerin yerini bitki bazlı biyoplastiklerin alabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. ABD Ulusal Bilim Vakfı'nın (NSF) Bölgesel İnovasyon Sürücüleri Yarışması'nda kazanan 12 projeden biri olan girişim, önümüzdeki yıllarda otomobil üretiminde önemli bir dönüşümün kapısını aralayabilir.

Projeye liderlik eden Tennessee Üniversitesi, kamu ve özel sektör ortaklarıyla birlikte önümüzdeki 10 yıl içinde 160 milyon dolara kadar yatırım çekmeyi hedefliyor. Volkswagen Grubu'nun da destek verdiği projede, biyoplastik üretimi için ülkenin güneydoğusunda yetiştirilen çok yıllık bitkiler kullanılacak.

Otomobillerde petrol yerine bitkiler kullanılabilir

Otomobil üreticilerinin bitki bazlı malzemelere yönelmesi aslında yeni bir fikir değil. Ford, daha 1930'lu yıllarda bitki lifleriyle deneyler yaparken, sonraki yıllarda agav atıkları da farklı projelerde değerlendirildi. Günümüzde ise Toyota, araçlarının iç mekanında biyoplastik kullanan öncü üreticiler arasında yer alıyor.

Tennessee Üniversitesi'nin geliştirdiği proje ise bu çalışmaları bir adım ileri taşımayı amaçlıyor. Proje kapsamında Tennessee ve Alabama eyaletlerindeki atıl tarım arazilerinde, mısır ve soya yerine miscanthus ve plantain gibi çok yıllık bitkilerin yetiştirilmesi planlanıyor. Bu bitkiler, biyoplastik üretiminin temel hammaddesi olacak.

Hem çiftçiler hem sanayi kazanacak

Proje yalnızca yeni bir malzeme geliştirmeyi değil, aynı zamanda bölgesel bir üretim ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. Atıl durumdaki tarım arazileri üretime kazandırılırken, çiftçiler endüstriyel amaçlı bitki yetiştiriciliğine yönelecek. Elde edilen biyoplastikler ise otomotivden ambalaja, inşaattan farklı sanayi kollarına kadar geniş bir kullanım alanı bulacak.

Üniversite, bilim dünyası, tarım sektörü ve sanayiyi aynı üretim zincirinde buluşturarak sürdürülebilir bir model oluşturmayı amaçlıyor.

Karbon nötr hedefine katkı sağlayacak

Uzmanlara göre bitki bazlı biyoplastikler, fosil yakıt kaynaklı plastiklere olan bağımlılığı azaltırken araçların ağırlığını düşürme ve karbon emisyonlarını azaltma potansiyeli de taşıyor.

Projenin başarıya ulaşması halinde biyoplastiklerin ilk etapta araç içi döşemelerde, iç trim parçalarında ve ambalaj malzemelerinde kullanılması planlanıyor. Böylece otomotiv sektörünün karbon nötr üretim hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım atılmış olacak.