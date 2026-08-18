Tadilatın ardından yapılan sıvanın kısa sürede yüzeyden ayrılması, harcın duvara yeterince tutunmaması veya kuruma sürecinde derin çatlakların ortaya çıkması, uygulamalarda sıkça karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Ustaların çimento esaslı harçlarda kullandığı özel bir yapı katkısı ise, doğru uygulandığında bu problemlerin önemli ölçüde azaltılmasına yardımcı oluyor.

ÇİMENTOYA NEDEN KARIŞTIRILIYOR? 4 ÖNEMLİ AVANTAJI

Görünümü tutkala benzeyen bu ürünler, aslında çimento esaslı harçlar için geliştirilen polimer bazlı yapı kimyasallarıdır. Üreticinin belirttiği oranlarda harca katıldığında, karışımın yüzeye tutunmasından esnekliğine kadar birçok özelliğini iyileştirebilir.

HARCI YÜZEYE DAHA GÜÇLÜ TUTUNDURUYOR

Özellikle eski beton, sıva veya pürüzsüz yüzeylerde yeni harcın tutunması zorlaşabilir. Polimer esaslı katkılar, harcın yüzeyle olan aderansını artırarak sıva ve tamir harçlarının zaman içinde ayrılma ve dökülme riskini azaltmaya yardımcı olur.

KURUMA SIRASINDA OLUŞAN ÇATLAKLARI AZALTIYOR

Çimento esaslı malzemeler kururken içerdikleri suyu kaybederek büzüşebilir. Bu durum yüzeyde çatlakların oluşmasına neden olabilir. Uygun yapı katkıları harca belirli ölçüde esneklik kazandırarak kuruma kaynaklı çatlama riskinin azaltılmasına katkı sağlar.

UYGULAMAYI DAHA PRATİK HALE GETİRİYOR

Katkının bir diğer etkisi ise harcın çalışma özelliklerini iyileştirmesidir. Doğru oranda kullanıldığında karışımın kıvamını ve işlenebilirliğini artırarak mala ile daha rahat uygulanmasına yardımcı olabilir.

Bazı polimer katkılar, çimento harcının gözenekli yapısını azaltarak suyun yüzeye ve malzemenin içerisine nüfuz etmesini zorlaştırabilir. Böylece özellikle nemli ortamlarda harcın dayanıklılığının artırılmasına katkı sağlayabilir.

NORMAL TUTKAL KULLANMAYIN

Ürünün görünüşünün tutkala benzemesi, her türlü beyaz tutkalın çimentoya karıştırılabileceği anlamına gelmiyor. Normal yapıştırıcıların çimento esaslı harçlarla uyumu aynı değildir ve gelişigüzel kullanımları istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Bu nedenle yalnızca çimento esaslı harçlarla kullanım için üretilmiş, teknik özellikleri üretici tarafından belirtilen yapı kimyasallarının tercih edilmesi gerekiyor.

ORANA DİKKAT ETMEK ÖNEMLİ

Katkı maddesinin miktarı da en az ürün seçimi kadar önemli. Ambalaj üzerinde belirtilen ürün-su oranlarına mutlaka uyulması gerekiyor. Örneğin bazı ürünlerde 1:2 veya 1:4 gibi farklı karışım oranları bulunabiliyor. Bu nedenle tek bir standart ölçü üzerinden hareket etmek yerine kullanılan ürünün teknik talimatı esas alınmalı.

Ayrıca bu tür katkılı harçların kullanım alanı da doğru belirlenmeli. Kolon ve kiriş gibi taşıyıcı elemanlarda rastgele harç uygulaması yapılmamalı; ürünler esas olarak üreticinin izin verdiği sıva, kaplama ve uygun tamir uygulamalarında kullanılmalıdır.