İnşaat ve tadilat projelerinde maliyeti düşüren ve yapı kalitesini artıran uygulamalar arasında çimento ile straforun (genleştirilmiş polistiren) karıştırılması yöntemi öne çıkıyor. Sektörde "hafif beton" olarak adlandırılan bu karışım, hem bina yükünü azaltması hem de ısı yalıtımına katkı sağlaması nedeniyle yaygın olarak tercih ediliyor.

SICAKLIK DENGESİNİ SAĞLIYOR

Çimento harcına eklenen strafor (EPS) boncukları, geleneksel betona kıyasla daha hafif bir yapı malzemesi oluşturuyor. Yöntem, zemin ve şap uygulamalarında kullanıldığında yapının toplam ağırlığını hafifletirken, kapalı alanlardaki sıcaklık dengesinin korunmasına da yardımcı oluyor.

UYGULAMA ESASLARI ORTAYA ÇIKTI

Uzmanlar, hafif betonun istenen verimliliği sağlaması için malzeme sırası ve oranlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Standart bir harç mikseri için önerilen uygulama adımları şu şekilde: Miksere ilk olarak 2 kova su konulur. Üzerine yarım torba çimento eklenir. Ardından yarım torba strafor boncuğu ile 1,5 kova kum yavaşça ilave edilir. Karışım, akışkan ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar harmanlanır.

KRİTİK NOKTALARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Uygulama sırasında strafor boncukların harç içerisinde homojen bir şekilde dağılması ve topaklanmaması önem taşıyor. Karışımın aşırı sulu kalmaması ve kıvamını kaybetmemesi için hızlı hareket edilmesi, ardından harcın uygulama alanına dökülerek yüzeyin mastar yardımıyla düzeltilmesi gerekiyor.