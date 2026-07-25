Güney Afrika’nın Johannesburg kentine bağlı Ennerdale bölgesinde, toprak ve atık maddeler kullanılarak inşa edilen üç odalı bir ev; hem konut hem de alternatif bir inşaat teknolojisinin test edildiği bir laboratuvar olarak kullanılmaya başlandı.

Cape Town Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunu ve aynı kurumda yüksek lisans öğrencisi olan Matimba Mabonda ile müteahhit babası Ben Mabonda liderliğindeki bir ekip tarafından geliştirilen yapı, bir aydan kısa sürede tamamlandı. Çalışmaların ardından Mabonda ailesi mülke taşınarak günlük yaşamını burada sürdürmeye başladı.

DUVARLARIN %90'I TOPRAK VE ATIKTAN OLUŞUYOR

Cape Town Üniversitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, konutun duvarlarının %90’ından fazlası toprak malzemeler ile plastik ve cam atıklardan üretildi. Yapıda oturma odası, mutfak, banyo, garaj ve üç yatak odası yer alıyor.

Dış yüzey kaplaması nedeniyle mahalledeki geleneksel tuğla ve harçla yapılmış evlerle benzer bir görünüme sahip olan bina, dışarıdan bakıldığında alternatif bir inşaat tekniğiyle üretildiğini belli etmiyor.

YEREL TOPRAK VE ATIKLAR BİR ARADA KULLANILIYOR

Matimba Mabonda, daha önce su ve çimento kullanmadan plastik ve endüstriyel atıklardan "lolabrick" adını verdiği bloklar üretmeyi hedefledi. LolaGreen adlı şirketiyle 2022 yılında bir girişimcilik yarışmasında ödül alan Mabonda, seri üretim için gerekli endüstriyel makine yatırımı maliyetleri nedeniyle projesini yerel toprak ve atıkların bir arada kullanıldığı bu yönteme uyarladı.

LolaGreen şirketinin süreç tanımına göre; doğal toprak, atık plastik, cam ve endüstriyel kalıntılar belirli testlerden geçirilerek inşaat malzemesine dönüştürülüyor.

TEST SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Proje, üniversite tarafından Şubat 2026’da kamuoyuna duyuruldu. Şirket; 2026 İnovatif Bina Teknolojileri Zirvesi’ne katılarak sistemi tanıttı ve Güney Afrika İnsan Yerleşimleri Departmanı ile Ulusal Konut İnşaatçıları Kayıt Konseyi temsilcilerini ağırladı.

Temmuz 2026 itibarıyla, sistemin büyük ölçekli ticari üretimi veya toplu konut projelerinde kullanımına yönelik onaylanmış resmi bir kamu sertifikası bulunmuyor. Ennerdale’deki konut, teknolojinin belgelenmiş tek canlı uygulaması ve gösterim prototipi olma niteliğini koruyor.