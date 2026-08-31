Söz konusu proje tıpkı LEGO parçaları gibi birbirine geçen özel plastik bloklar sayesinde, dört kişilik küçük bir ekip sadece beş gün içinde 40 metrekarelik bir evi tamamen inşa edebiliyor.

Üstelik kurulumu kadar sökümü de pratik olan bu yapılar, yaklaşık üç gün içerisinde tamamen demonte edilip istenen başka bir konuma kolayca taşınabiliyor.

Times of India’da yer alan habere göre bu sıra dışı fikir, kendi evini inşa etmeye çalışırken geleneksel yapı malzemelerini uzak ve ulaşımı zor bir bölgeye taşımakta büyük güçlük çeken Kolombiyalı mimar Fernando Llanos tarafından geliştirildi.

Yaşadığı bu lojistik soruna alternatif bir çözüm arayışına giren Llanos, odağını plastik atıklara çevirerek geri dönüştürülmüş malzemelerden modüler yapı blokları üreten bir sistem tasarladı. Üretim sürecinde hem endüstriyel hem de evsel plastik atıkların bir arada kullanıldığı, inşa edilecek yapının ihtiyaç duyduğu teknik özelliklere göre farklı türdeki plastiklerin karıştırıldığı belirtiliyor.

Elde edilen plastik malzeme yüksek sıcaklıklarda eritilip özel kalıplara dökülerek duvar, kiriş ve diğer temel yapı elemanlarına dönüştürülüyor. Üretilen bu dayanıklı bloklar sayesinde iki kata kadar yüksekliğe sahip binalar inşa etmek mümkün hale geliyor.

Mimar Oscar Andrés Mendes, sistemin en büyük avantajının montaj kolaylığı olduğunu vurgulayarak; inşaat sürecinde çimento, su veya kimyasal tutkal yerine yalnızca bir çekiç ve bir anahtar kullanılmasının yeterli olduğunu ifade ediyor.

PLASTİKLER İNŞAATA UYGUN HALE GETİRİLİYOR

Geri dönüştürülmüş plastikten yapılan evlerin güvenliği ve yaşam koşullarına uygunluğu konusunda akıllara gelen soru işaretlerine de yanıt veren geliştiriciler, sürecin son derece titiz yürütüldüğünü belirtiyor. Dönüştürme işleminden önce plastiklerin detaylıca ayrıştırılıp ezildiği ve temizlendiği aktarılıyor.

Blokların şekillendirilmesi esnasında malzemenin 300 derecenin üzerindeki yüksek sıcaklıklarda işlenmesi, tüm mikroorganizmaların tamamen yok edilmesini sağlıyor. Ayrıca yangına karşı dirençlerini artırmak amacıyla özel kimyasal işlemlerden geçirilen bu yapı bloklarının, esnek ve modüler yapısı sayesinde depreme karşı da son derece dayanıklı binalar sunduğu kaydediliyor.