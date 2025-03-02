Muğla Çimento A.Ş. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Büyükşehir Belediye Meclisi Komisyon Üyeleri ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu, İçişleri Bakanlığına da idari soruşturma için başvuruda bulundukları belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI ARAS VE MECLİS ÜYELERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Muğla Çimento A.Ş. hukuk müşavirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 13 Şubat 2025 günü Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan ‘İmar Planı İptal’ kararının hukuka aykırı olduğu ve bu kararın çıkması için olumlu görüş bildiren başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras olmak üzere Komisyonlarda olumlu oy kullanan ve Meclis Üyeleri için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundukları belirtilirken, İçişleri Bakanlığına da idari soruşturma için başvurduklarını açıklandı.

Muğla Çimento A.Ş. hukuk müşaviriliği adına Av. Aytaç Cenk Özen tarafından yapılan yazılı açıklamada; “13.02.2025 tarihinde yapılan Muğla B.Ş.B.Meclisinde, müvekkil şirketin proje sahası ile ilgili olarak alınan, imar planı iptali kararı ile ilgili olarak, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ahmet ARAS, İmar, Hukuk ve Çevre Komisyonlarının olumlu görüş bildiren üyeleri ve bu karara olumlu yönde oy veren tüm meclis üyeleri hakkında, gerek Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekse İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli suç duyuruları ve idari soruşturma açılması taleplerinde bulunulmuştur.” denildi.

İMAR PLANLARINI İPTAL ETMEYETKİLERİ YOK

İmar Planı İptal kararından birçok hukuksuzluk bulunduğunun altını çizen Av. Özen, Belediyelerin imar planı iptal etme yetisi yok, Danıştay tarafından da imar planlarının onanmıştır, alınan karar tamamiyle hukuksuz bir karar olduğunu belirten Av. Aytaç Cenk Özen;

“ Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 Şubat 2025 günü yapılan Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinde İmar İptal Kararı’ alınmıştır. Belediyelerin İmar Planını iptal etme yetkisi yoktur.

Öte yandan Danıştay tarafından imar planlarının onandığına dair mahkeme kararları da mevcuttur. Müvekkilimizin kazanılmış bir hakkı olduğu için bu alanda farklı bir imar çalışması yapılması tamamiyle hukuka aykırı bir işlemdir.” dedi.

Alınan iptal kararının siyasi bir düzeleme çekilmeye çalışıldığını da üzülerek gözlemlediklerini belirten Avukat Aytaç Cenk Özen açıklamalarının devamında şunları söyledi:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başta olmak üzere komisyon üyeleri ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri tüm hukuksal prosedürleri bilmelerine rağmen, belediyeyi kuşatan bir baskı grubunun yörüngesine girdiğini üzülerek görüyoruz. Daha önce de baskı gruplarının ‘Bizler sizlerden hukuki değil siyasi karar vermenizi bekliyoruz’ beyanatının da incelendiğinde, alınan İmar Planı İptal kararı siyasi şovdan öte bir şey olmadığı ortaya çıkmaktadır.

Öte yandan İmar Planı İptaline ilişkin önerge daha önceden meclis gündemine dahi alınmadan son dakika meclise sunulup alelacele 20 dakika içersinde komisyondan geçirildiğine şahit olduk. Tüm Muğla kamuoyunun gözü önünde cereyan eden olaylar silsilesinde Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi daha karar almamışken CHP PM (Parti Meclis Üyesi) Baran Bozoğlu isimli şahıs karardan 3 saat önce basın mensuplarına İmar Planı İptal edildi açıklaması yapması olayın ne kadar siyasi olduğunu da ortaya koymaktadır.Derdimiz siyaset değil istihdam ve bölge halkının ekonomik refahını yükseltmek, amacımız yatırımlarımızla Muğla’ya katkı sağlamaktır diyen Av. Aytaç Cenk Özen; “Bizler kurumsal olarak devamlı siyaset mekanizması içersine çekilmeye çalışılıyoruz ama hiçbir zaman bu olaylara tevessül etmedik. Her ne kadar hukuksal olmayan ve siyasi kararlar alınmış olsa da bizleri siyaset içine çekemeyeceklerini çok iyi bilmelidirler. Binlerce çalışanı olan grup şirketlerimizin amacı siyaset değil istihdam ve bölge halkının ekonomik refahını yükseltmek, amacımız yatırımlarımızla Muğla’ya katkı sağlamaktır.

Faaliyete geçtiğinde, doğrudan ve dolaylı iş ve hizmet alımları ile yaklaşık 10.000 Muğlalı hemşehrimize ekonomik katkı sunacak böyle bir yatırımı, tamamı ile kendi ideolojik bir bakış açıları ile hedef alıp, Muğlalıları bu yatırım ve istihdam fırsatından mahrum etmek isteyen ve bu uğurda hukuk kurallarını da çiğnemekten kaçınmayan tüm çevrelere karşı hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızın bilinmesini isteriz.

Son olarak da gerek yerel basında gerekse ulusal basında yer alan haberlerde sözde çevreci grubun yurtdışı menşeili vakıflarla yapılan işbirliğini tüm vatandaşlarımız gibi biz de görmekteyiz. Amaçlarının çevre olmadığını hemen hemen herkesin bildiği, sadece yatırım amaçlı projelerde boy gösteren, kendi ideallerini Türkiye’de istihbarat ve 5. Kol faliyetleri yürütmesiyle ülke gündeminde yer alan vakıflarla teslim etmelerini de sevgili Muğlalı vatandaşlarımızın takdirlerine bırakıyoruz.” dedi.