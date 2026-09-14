Çimentonun sektörünün ihracatında ilk sırada yer alan ABD’de yerel üreticilerin antidamping davası açma girişimleri sektörde endişe yarattı.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Başkanı Ender Şahin, “Antidamping açılırsa perişan oluruz, en büyük pazarımızı kaybederiz” uyarısında bulundu.

ABD’deki yerel çimento üreticilerinin fiyatları artırmak adına antidamping davası açılması için yoğun bir çalışma yürüttüğünü aktaran Şahin, ABD’nin Çin için uyguladığı ‘Section 301’ kapsamına Türkiye’nin de dahil edilmek istendiğini söyledi.

DAİRE MALİYETİNDE PAYI %3

MÜTEAHHİTLERİN ‘Çimento fiyatları çok arttı’ eleştirilerine değinen Şahin, “Ocaktan bu yana üretim maliyetimiz yüzde 45 artı, çimento fiyatlarına yüzde 10 artış yansıttık. Bir konut projesinde betonun daire maliyetine etkisi yüzde 3-4.. Müteahhitlerin yakındığı maliyetlerdeki artışın yüzde 96’lık kısmı demir, işçilik gibi kalemlerden kaynaklı” dedi.