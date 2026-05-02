Kuduz aşısına ilişkin artan şikâyetler kamuoyunda tartışma yaratırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nden (CİMER) verilen yanıt dikkat çekti. Hayvan sahiplerinin başvurularına rağmen ilgili personel hakkında soruşturma izni verilmediği belirtilirken, hayvan hakları savunucuları aşının güvenliğinin araştırılmasını talep ediyor.

AŞI SONRASI ÖLÜM İDDİASINE SORUŞTURMA İZNİ YOK

CİMER’e başvuran bir kedi sahibi, il tarım müdürlüğünde yapılan kuduz aşısının ardından hayvanında kısa sürede ağır sağlık sorunları geliştiğini ifade etti. Şikâyette, aşıdan yaklaşık 10 dakika sonra anafilaktik şok, kusma ve koma hali görüldüğü, özel bir veteriner kliniğinde yaklaşık 15 gün süren yoğun tedaviye rağmen kedinin hayatını kaybettiği belirtildi. Veteriner hekim tarafından ölüm nedeninin aşının tetiklediği alerjik reaksiyon olarak değerlendirildiği aktarılan başvuruda, sorumlular hakkında soruşturma açılmasını talep etti. CİMER tarafından verilen yanıtta ise, başvuruya konu olayla ilgili yapılan incelemeler sonucunda il tarım ve orman müdürlüğü personeli hakkında soruşturma izni verilmediği ifade edildi.

“AŞI TOPLATILMALI, İNCELENMELİ”

Hayvan hakları savunucusu İbrahim Kaya, söz konusu aşıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu tablo, söz konusu aşının ciddi şekilde problemli olduğunu açıkça göstermektedir. Bu nedenle aşının ilgili kurumlar, belediye barınakları, valilik barınakları, il ve ilçe tarım müdürlükleri ile özel veteriner kliniklerinden toplatılarak incelenmesi ve gerekli görülmesi halinde imha edilmesi gerekmektedir” dedi. Aşının il ve ilçe tarım müdürlükleri, belediye ve valilik barınakları ile özel veteriner kliniklerinde yaygın şekilde kullanıldığını belirten Kaya, özellikle kamu kurumlarında sık uygulanmasının toplum sağlığı açısından risk oluşturduğunu ifade etti. Bazı Avrupa ülkelerinin bu aşı uygulanmış hayvanları kabul etmediğine dair bilgiler bulunduğunu aktaran Kaya, bunun nedeninin aşının kuduz hastalığına karşı yeterli koruma sağlamadığı yönünde oluşan kanaat olabileceğini söyledi. Yüzlerce şikâyete ve çok sayıda hayvanın hayatını kaybetmesine rağmen etkili bir soruşturma başlatılmamasını eleştiren Kaya, bunun büyük bir ihmal olduğunu vurguladı.