Olay, okyanusa yakın konumda bulunan Splinter City Disc Golf Sahası'nda gerçekleşti. Görgü tanığı Jonathan Marlowe, yaşadıklarını "Gerçekten oldu mu diye birbirimize tekrar tekrar sorduk" sözleriyle anlattı.

UZMANLARIN BİR FİKRİ VAR...

Uzmanlara göre sahaya düşen köpekbalığının asıl taşıyıcısı, denizde avlanan balık kartalı (osprey) adlı kuş türüydü. Bu kartal, muhtemelen küçük bir çekiç başlı köpekbalığı yavrusunu pençeleriyle yakalayıp sahilden yaklaşık 800 metre içeriye doğru taşıdı. Ancak iki karganın kartala saldırması sonucu hayvan, ağzındaki köpekbalığını düşürdü.

Uzmanlar, kargaların bu tarz 'zorba' davranışlarının bahar aylarında sıklaştığını söylüyor. Kendi yuvalarını ve besin kaynaklarını korumak için, daha büyük yırtıcılara karşı birlikte hareket ediyorlar. Bu da balık kartalının köpekbalığını elinden kaçırmasına neden olmuş olabilir...