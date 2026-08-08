Bahçesindeki çimlerin yüksek su tüketiminden ve bitmeyen bakım zahmetinden yorulan bir içerik üreticisi, kimyasal ilaçlara ve kazma işlemine başvurmadan çevre dostu bir dönüştürme yöntemine imza attı. Bahçesini sıradan bir çim alandan verimli bir yaşam alanına dönüştürmek isteyen doğasever, toprağı tamamen karton ve organik malzemelerle kaplayarak hem su tasarrufu sağladı hem de iş yükünü minimuma indirdi.

ÇİMLERİN ÜZERİNE KARTON DÖŞÜYORLAR

Geleneksel yeşil çimlerin sunduğu yüksek maliyetli ve yorucu bakım süreçlerini geride bırakan bu yöntemde, çim yüzey ıslatılmış kat kat kartonlarla örtülüyor. Kartonların üzerine eklenen kompost, organik toprak ve ağaç kabuğu tabakası sayesinde güneş ışığı tamamen kesiliyor.

Uzmanların da onayladığı bu teknikle, yabani otlar ve mevcut çimler kimyasal madde kullanılmadan doğal yollarla çürümeye bırakılıyor. Zamanla toprakta çözünen kartonlar, solucanlar ve faydalı mikroorganizmalar için besin kaynağı oluşturarak toprağın yapısını zenginleştiriyor.

SU KULLANIMI YARI YARIYA DÜŞÜYOR

Oluşturulan bu doğal katman topraktaki nemi uzun süre koruduğu için bahçenin sulama ihtiyacı neredeyse yarı oranda azalıyor. Dönüştürülen alana kuraklığa dayanıklı yerel bitkiler, meyve-sebze türleri ile arı ve kelebekleri çeken çiçekler ekilerek biyoçeşitlilik destekleniyor.

Bu ekonomik ve pratik ekolojik yöntemi denemek isteyen bahçe sahiplerine, işe tüm bahçe yerine küçük bir alandan başlamaları öneriliyor. Kademeli olarak ilerlemek, toprağın değişimini gözlemlemeyi kolaylaştırırken uygulamanın verimini de artırıyor.