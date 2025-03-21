Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Opet'i 78-57 yenerek adını finale yazdıran Çimsa ÇBK Mersin, büyük sevinç yaşadı.

Edirne'de düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final ilk karşılaşmasında Çimsa ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'i 78-57 mağlup etti ve finale adını yazdırdı. Karşılaşmasının ardından Çimsa ÇBK Mersin takımı oyuncuları finale çıkmanın sevincini yaşadı.

Takım kaptanı Asena Yalçın, güçlü bir ekip karşısında galibiyet aldıklarını belirterek, "Öncelikle çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. İlk defa Fener'le yarı finalde oynadık. Çok güzel bir basketbol oynadık. Çok konsantreydik maça, çok mutluyum. Erken sevinmek istemiyoruz. Çünkü finale çıktık şu anda. Ama gerçekten çok iyi oyun oynadık, belki sezonun en iyi basketbolu oynadık. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum" dedi.