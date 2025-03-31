ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Nesibe Aydın'ı 91-60 yendi.
Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan ÇBK Mersin, yarı finale yükselerek Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi oldu.
- Salon: Servet Tazegül
- Hakemler: Hüseyin Çelik, Ahmet Kemal Digilli, Samet Biner
- ÇİMSA ÇBK Mersin: Asena Yalçın 11, Anderson 24, Carleton 10, McCovan 2, Johannes 16, Sinem Ataş 7, Rupert 8, Pelin Derya Bilgiç 13, Derin Yaya
- Nesibe Aydın: Damla Gezgin 9, Wheeler 15, Merve Arı 9, Wallace 7, Serfa 8, Merve Uygül, Sevgi Tonguç, İlayda Güner 9, Elif Çayır 3, Rojin Yolcu
- 1. periyot: 22-15
- Devre: 38-35
- 3. periyot: 67-49