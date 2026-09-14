"Vicuña" adlı mega madencilik projesi kapsamında hayata geçirilecek konut kompleksi, bölgede çalışacak binlerce maden işçisine ev sahipliği yapacak.

Kanadalı Lundin Mining ve Avustralyalı BHP şirketlerinin ortaklığında yürütülen proje için Çinli "Beijing Chengdong" firmasıyla 52 milyon dolarlık anlaşma sağlandı.

And Dağları'na kurulacak Batidero konut kompleksi; ofisler, restoranlar ve başlangıç aşamasında 2 bin 500 çift kişilik yatak kapasitesinden oluşacak. Çin'de üretilip Arjantin'e taşınacak modüler çelik yapılardan oluşan kamp, ilk etapta 5 bine yakın madenciye yaşam alanı sunacak.

Projenin en yoğun döneminde ise çalışan sayısının 12 bini aşması ve kompleksin 6 bin konutluk dev bir madenci şehrine dönüşmesi bekleniyor.

Yaklaşık 18 milyar dolarlık dev yatırımla 25 yıl boyunca yıllık 400 bin ton cevher çıkarılması hedeflenen proje, Arjantin'in ihracat profilini değiştirmeyi amaçlıyor. Prefabrik yapıların Arjantin yerine doğrudan Çin'de metrekare maliyeti 500 dolara üretilerek getirilmesi yerel istihdam konusunda tartışmalara yol açsa da, girişim ülkedeki en büyük madencilik yatırımlarından biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.