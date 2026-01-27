The Telegraph gazetesinin ulaştığı bilgilere göre Çin devletine bağlı istihbaratçılar, siber saldırganlarla işbirliği yaparak yıllardan önce İngiltere Başbakanlık Ofisi olan Downing Street'teki üst düzey yetkililerin cep telefonlarına sızdı. İngiltere başbakanlarının telefonları yıllarca dinlendi.

Özellikle 2021 ve 2024 yılları arasında görev yapan Boris Johnson ile Liz Truss ve Rishi Sunak'ın en yakın danışmanlarının bu saldırıların hedefi olduğu kesinleşti. En az 3 Başbakan'ın telefonları dinlendi.

Başbakanların kendi telefonlarına sızılıp sızılmadığı henüz netlik kazanmasa da sızıntının boyutu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, dinleme ağının "doğrudan Downing Street'in merkezine kadar uzandığını" ifade etti.

ABD istihbarat kaynakları "Tuz Tayfunu" adıyla bilinen bu Çin merkezli casusluk faaliyetinin halen devam ediyor olabileceğini belirtti. Yani, "Tuz Tayfunu" kodadlı dinleme ağı mevcut Başbakan Keir Starmer'ı da dinliyor olabilir.

BAŞBAKANLARIN TELEFONLARI DİNLENDİ

MI5 geçen Kasım ayında İngliz Parlamentosu'nu resmen uyardı. MI5, Çin devletinden gelen ajan tehdidin ciddiyetine dikkat çekmişti.

Bu siber saldırıların Çinli casuslara hükümet üyelerinin kısa mesajlarını okuma veya telefon görüşmelerini dinleme imkanı sağladı. Ulusal güvenlik uzmanlarını en çok endişelendiren, bu görüşmelerde konuşulanlar.

Çinli ajanlar, görüşmeleri doğrudan dinleyemese bile telefonların konum verilerine ve kiminle ne sıklıkta görüşüldüğünü gösteren üst verilere erişim sağladığı belirtildi.

Bu durum yetkililerin hareketlerini ve temaslarını Çin istihbaratı için şeffaf hale getirdi. Downing Street'e yönelik bu saldırı aslında Pekin'in dünya çapında yürüttüğü devasa bir casusluk operasyonunun küçük bir parçası olarak görülüyor.

ABD DE HEDEFTE

İngiltere, ABD, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'nın oluşturuduğu "Beş Göz" istihbarat ittifakının diğer üyeleri de benzer sızmaların hedefi oldu.

Sızıntılar 2021 yılına kadar uzanırken istihbarat servisleri bu durumu ancak 2024 yılında tüm boyutlarıyla fark edebildi.

ABD'li yetkililer Çinli hackerların dünya genelindeki telekomünikasyon şirketlerine sızarak milyonlarca kişinin verilerine ulaştığını kamuoyuyla paylaştı.

O dönemki ABD ulusal güvenlik danışman yardımcısı Anne Neuberger korsanların istedikleri anda telefon görüşmelerini kaydetme yeteneğine sahip olduklarını belirterek durumun ciddiyetini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise bu iddiaları hiçbir kanıtı olmayan asılsız suçlamalar olarak nitelendirip reddetti.

DURUMUN VEHAMETİNİ YENİ ANLADILAR

Eski teknoloji bakanı Peter Kyle göreve geldikten sonra ülkenin karşı karşıya olduğu siber güvenlik açığının boyutlarını ancak o zaman tam olarak kavradığını itiraf etti.

Batılı istihbarat teşkilatları, Pekin'i siber savaş alanındaki en saldırgan ve becerikli rakiplerden biri olarak tanımlıyor.

Eski İsrail istihbarat şefi Yuval Wollman 'Tuz Tayfunu' operasyonunun dünya genelinde kritik altyapıları hedef alan en seçkin casusluk şebekelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Parlamento'nun İstihbarat ve Güvenlik Komitesi ise geçen ay yayınladığı raporda hükümetin Çin'e karşı etkili bir stratejisi olmadığını ve tehditlere yanıt verme konusunda yetersiz kaldığını tespit etti.

İngiltere hükümeti bu son sızıntılar hakkında resmi bir yorum yapmaktan kaçınırken Çin elçiliği siber güvenliğin sadık bir savunucusu olduklarını iddia etmeyi sürdürüyor.