Danışmanlık şirketi Rhodium’un verilerine göre Çinli şirketler, 2000’li yılların ortasından bu yana çoğunluğu Almanya ve Fransa’daki otomotiv üretim merkezlerinde bulunan 130’dan fazla Avrupalı parça üreticisine yatırım yaptı.

Pekin yönetimi, ihracatına yönelik artan tepkiler ve engeller karşısında kıtadaki ayak izini genişletmeyi amaçlarken, Çinli parça üreticileri de yerel tedarikçileri satın alarak Avrupa otomotiv tedarik zincirinde daha fazla kontrol sağladı.

Pekin’in Çinli şirketleri küreselleşmeye ve yabancı teknolojileri satın almaya teşvik eden "küreselleşme" stratejisiyle başlayan ilk yatırımlar, Geely’nin İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars’ı 1,8 milyar dolara satın almasıyla ortalama on yıl önce zirveye ulaştı.

Ancak Pekin’in sermaye çıkışı kısıtlamaları ve artan ticaret engelleri sebebiyle son dönemdeki işlemlerin çoğu 100 milyon euronun altında kaldı. Bu ölçekteki satın almalar, Avrupa regülatörlerinin müdahale eşiğinin altında kaldığı için denetimlere takılmadan gerçekleşti.

GİZLİ SAHİPLİK YAPILARI

Kurumsal istihbarat firması Sayari’nin verilerine göre, Çin kontrolündeki otomotiv varlıklarının yaklaşık yüzde 80’i en az bir kıyı ötesi (offshore) aracı kurum veya yerel isim taşıyan Almanya kayıtlı bir holding şirketi üzerinden tutuluyor.

Sayari, Almanya’daki tedarik zincirinde motor contalarından otonom sürüş sistemlerine ve kablosuz bağlantı antenlerine kadar yüksek teknolojili parçalar üreten 23 Çinli grubun satın almasını tespit etti.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Çin’in bölge otomotiv sektörüne yönelik tehdidini "Avrupa için on yılın mücadelesi" olarak nitelendiriyor.

Çinli şirketlerin Avrupa’daki varlıklarını ihracatı artırarak, yerel şirketlerden hisse alarak, ortak girişimler kurarak ve AB içi ile Sırbistan, Türkiye ve Fas gibi yakın ülkelerde fabrikalar inşa ederek büyüttüğü aktarılıyor.

AB’nin 2024'te Çin menşeli elektrikli araçlara ilave gümrük vergileri getirmesi ve Avrupa yapımı parça kullanımını zorunlu kılan yerel içerik kurallarını sıkılaştırması da Çinli şirketlerin doğrudan şirket satın alarak "AB üretimi" statüsü kazanma arayışını hızlandırdı.

TEDARİK ZİNCİRİ RİSKLERİ VE SEKTÖR GELECEĞİ

Avrupa’da parça üretimi sektörü doğrudan yaklaşık 1,7 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Avrupa tedarikçiler derneği Clepa’ya göre Bosch, Valeo ve Forvia gibi üreticiler son iki yılda 100 binden fazla istihdam kaybı yaşadı.

Porsche Consulting ortaklarından Benjamin Bulander, satın alınan üreticinin kritik parçalarda tek tedarikçi olması durumunda mülkiyet değişiminin tedarik zinciri riski oluşturabileceğini ve Avrupalı otomobil üreticilerinin bu satın almaları yakından incelediğini vurguladı.

Tüm bu endişelere rağmen, Çinli tedarikçilerin Avrupa’daki başarısı konusunda farklı görüşler bulunuyor. Araştırma firması Omdia uzmanları, küreselleşen Çinli tedarikçiler arasında gerçekten başarılı örneklerin halen sınırlı olduğunu belirtirken, bazı Avrupalı üreticiler ise Çin’in teknoloji ve geliştirme hızından faydalanmak için bu birleşmeleri destekliyor.

Çinli elektronik grubu Luxshare’in geçtiğimiz yıl Alman kablo üreticisi Leoni’yi 525 milyon euroya satın alması, Alman şirketinin Avrupalı müşterileri tarafından desteklendi. Leoni Üst Yöneticisi Klaus Rinnerberger, Çinli şirketlerle iş birliği yapmayan Avrupalı tedarikçilerin dönüşüm hızına yetişmekte zorlanacağını ifade etti.