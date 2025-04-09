ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları dünyanın en büyük telefon üreticileri olan Apple ve Samsung'u olumsuz etkileyecek.

ABD'nin uyguladığı ek gümrük tarifeleri ile Apple'ın üretiminin büyük bir kısmının Çin'de yapılıyor olması maliyet önemli oranda tırmandırırken kullanıcılara zam olarak yansıyacak.

Reuters haber ajansının yaptığı analize göre, iPhone'un Amerika'daki satış maliyeti yüzde 43 oranında artacak.

Ancak uzmanlara göre yüzde 10'un üzerinde artış yapılması mümkün değil.

Tarifeler akıllı telefonlara nasıl yansıyacak?

Çin’den ABD’ye gönderilen akıllı telefonlar, yeni gümrük vergileriyle ciddi fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalabilir. Halihazırda 799 dolar ve 1599 dolar olan modeller, yüzde 43 oranında maliyet artışı yansıtıldığında sırasıyla 1142 dolara ve 2300 dolara kadar yükselebilir.

Türkiye'deki iPhone kullanıcıları hali hazırda en düşük iPhone fiyatı için 50 bin TL ödemesi gerekiyor. Ayrıca teknolojik aletler için kredi kartıyla değil tek seferde ödeme yapmak zorunda.

APPE'DAN ACİL PLANI

Apple'ın yeni gümrük vergilerinden kaçınmak için acil bir önlem aldığı iddia ediliyor..

Çin'den beş uçak dolusu telefonun Amerika'ya taşındığı dile getiriliyor.

SAMSUNG DA ETKİLENECEK

Diğer bir akıllı telefon devi Samsung da maliyet artışı ile karşı karşıya.

Güney Koreli şirket, üretiminin önemli bir kısmını Vietnam'da gerçekleştiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam'a da yüzde 46'lık ek vergi getirmişti. Bu nedenle Samsung'un modellerinde de yüzde 20'leri bulan maliyet artışı olacağı tahmin ediliyor.