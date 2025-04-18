Ticaret savaşı , enerji sektörünü de vurdu. The Financial Times'ın haberine göre, Çin’in ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı 10 haftadan uzun süredir tamamen durdu.

Çin’e yapılan son teslimat, Teksas’taki Corpus Christi limanından hareket eden 69 bin tonluk bir tankerin 6 Şubat’ta Fujian eyaletine ulaşmasıyla gerçekleşti.

Ardından gelen ikinci tanker ise Çin’in 10 Şubat’ta ABD gazına yüzde 15 gümrük vergisi getirmesinin ardından rotasını Bangladeş’e çevirdi. Bu oran zamanla yüzde 49’a çıkarıldı.

Vergi seviyesi Çinli ithalatıçışar için ABD gazını satın alınabilir olmaktan çıkardı.

ABD GAZI KESİLDİ

ABD ve Meksika’da inşaatı süren milyarlarca dolarlık LNG tesislerinin geleceği de tartışmaya açıldı. Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi’nden gaz uzmanı Anne-Sophie Corbeau, “Uzun vadede ciddi sonuçları olacak” dedi. “Çinli LNG ithalatçılarının bir daha ABD gazı için yeni sözleşme yapacağını düşünmüyorum.” dedi.

Çin’in ABD gazına bağımlılığı son iki yılda zaten azalmıştı. 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı tam kapsamlı işgalinden bu yana Çin, ABD’den aldığı LNG’yi doğrudan kullanmak yerine Avrupa’ya satarak kar etmeyi tercih etti.

2021’de Çin’in LNG ithalatının yüzde 11’i ABD’den geliyordu. Bu oran geçen yıl yüzde 6’ya düştü. Ancak PetroChina ve Sinopec gibi Çinli şirketler, 2049 yılına kadar uzanan toplam 13 uzun vadeli sözleşmeye imza atmıştı.

Bu sözleşmeler, ABD’deki dev LNG projelerinin hayata geçmesi için kritik öneme sahipti. Yine de Corbeau, geliştiricilerin son dönemde artan enflasyon ve vergi maliyetleri nedeniyle sözleşmeleri yeniden müzakere etmeye çalıştığını belirtti.

ABD KAYBETTİ, RUSYA KAZANDI

Çin'in, ABD gazını kesmesi Rusya'ya yaradı. Çin’in Moskova Büyükelçisi Zhang Hanhui ise bu hafta başında yaptığı açıklamada, Çin’in Rus LNG’si ithalatını artırmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Zhang, “Rusya'dan gaz ithal etmek isteyen birçok Çinli iş insanı olduğunu kesin olarak biliyorum. Rus tedarikçilerle bağlantı kurmak için elçilikten yardım isteyen çok sayıda talep var. İthalatın artacağına inanıyorum” dedi.

Rusya, Avustralya ve Katar’ın ardından halihazırda Çin’in en büyük üçüncü LNG tedarikçisi konumunda. İki ülke ayrıca Sibirya Gücü 2 adlı yeni bir boru hattı için de görüşmeler yürütüyor.

Enerji danışmanlığı şirketi Energy Aspects’ten Richard Bronze, “Vergiler bu seviyeye çıkması, artık bu bir ambargo anlamına geliyor. Gaz ticaretinde büyük bir yeniden şekillenme göreceğiz. Asya’daki toplam talebin 5 ila 10 milyon ton azalmasını bekliyoruz. Bu da Avrupa’daki fiyatları biraz aşağı çekecektir" sözleriyle durumu değerlendirdi.