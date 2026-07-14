Çin ve ABD arasındaki askeri rekabet Pasifik'te her geçen gün daha da tırmanırken, Pekin yönetiminin Sincan'daki Taklamakan Çölü'nde attığı son adım askeri analistleri alarma geçirdi. Denizden binlerce kilometre uzaklıktaki bu uçsuz bucaksız çöl, uydudan elde edilen son görüntülere göre adeta hayali bir ABD donanmasına ev sahipliği yapıyor. Çin ordusu, ABD Donanması'nın en yaygın ve güçlü unsurlarından olan Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhriplerinin birebir, üç boyutlu maketlerini çölün ortasına inşa etti.

İKİ BOYUTLU SİLUETLERDEN ÜÇ BOYUTLU MAKETLERE

Aslında Pekin'in çölde hedef tahtaları kurması yeni bir gelişme değil. Uydu kameraları geçmiş yıllarda da bölgede uçak gemisi silüetleri ve iki boyutlu basit hedefler tespit etmişti. Hatta yakın geçmişte ABD'nin en modern uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford’un benzer tasarımları da çöl kumları üzerinde görülmüştü. Ancak bu son inşa edilen maketleri öncekilerden ayıran çok kritik bir fark var: Tam üç boyutlu yapıları ve yüksek teknolojileri.

Yeni maketler, yalnızca birer gölgeden ya da düz plakadan ibaret değil. Geminin üst yapısı, köprüüstü, bacaları ve hatta üzerindeki radar antenleri bile gerçeğiyle birebir aynı olacak şekilde tasarlandı. Çinli mühendisler bu maketleri özel sensörlerle donatarak, gerçek bir savaş gemisinin radar imzasını ve metal yansımasını birebir taklit etmeyi başardı. Bu sayede Çin füzelerinin arayıcı başlıkları, çölün ortasındaki bu cansız hedefleri tıpkı açık denizdeki gerçek bir ABD muhribi gibi algılıyor ve ona göre kilitleniyor.

RAYLAR ÜZERİNDE HAREKET EDEN HAYALET DONANMA

Üstelik bu devasa yapılar çölün ortasında sabit birer hedef olarak da durmuyor. Kumların üzerine döşenen özel raylı sistemler sayesinde maket gemiler hareket ettirilebiliyor. Böylece ABD gemilerinin açık denizdeki kaçınma manevraları ve seyir hızları simüle ediliyor. Çin ordusu bu hareketli hedefleri vurarak, hareket halindeki bir donanmayı imha etme yeteneğini en gerçekçi senaryolarla test ediyor.

HEDEFTE HİPERSONİK SİLAHLAR VAR

Uzmanlar, Çin'in bu devasa bütçeli çöller arası provasının arkasında tek bir hedef olduğunu belirtiyor: "Uçak gemisi katili" olarak bilinen DF-21D ve DF-26 gibi anti-gemi balistik füzeleri ile durdurulması neredeyse imkansız olan yeni nesil hipersonik silah sistemlerini denemek.

Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi’ndeki gerilim tırmanırken, Çin’in çöldeki bu hummalı hazırlığı, olası bir sıcak çatışmada ABD Donanması'nı bölgeye yaklaştırmama stratejisinin en net ve en ürkütücü kanıtı olarak değerlendiriliyor. Görünen o ki Pekin, gelecekteki olası bir deniz savaşının provasını bugünden çöl kumları üzerinde en ince detayına kadar yapıyor.