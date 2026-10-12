Çin Halk Bankası (PBOC) ve Çinli yatırımcılar, küresel piyasalarda eşine az rastlanır bir altın alım hamlesine imza atıyor.

Merkez bankasının kesintisiz devam eden rezerv artırımı ve hane halkının zayıflayan iç piyasa alternatifleri karşısında altın stoklama yarışı, kıymetli metal fiyatları için güçlü bir taban oluşturuyor.

MERKEZ BANKASI DOLARDAN UZAKLAŞIYOR

Pekin yönetiminin ana motivasyonlarının başında küresel sistemdeki ABD doları bağımlılığını azaltmak ve döviz rezervlerini çeşitlendirmek geliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Batı dünyasının Rusya Merkez Bankası varlıklarını dondurması, jeopolitik gerilimlerin yüksek olduğu bir dönemde yabancı ülkelerdeki rezervlerin kırılganlığını gözler önüne serdi.

Bu durum karşısında hareket geçen Çin, temmuz ayında ABD Hazine tahvillerindeki payını 618 milyar dolar ile son 18 yılın dip seviyesine çekerken, kasasındaki altın miktarını düzenli olarak artırmaya başladı.

Verilere göre Çin Halk Bankası, son 3 yıla yakın sürenin en yüksek aylık alımlarından birini gerçekleştirerek resmi altın rezervini 2 bin 387 tonun üzerine çıkardı. Buna rağmen Çin’in mevcut stokları, halen ABD’nin elinde bulundurduğu toplam altın rezervinin üçte birinin altında kalıyor.

HANE HALKI FİZİKİ ALTINA YÖNELDİ

Çinli bireysel ve kurumsal yatırımcılar açısından da altın, şu sıralar adeta tek cazip yatırım seçeneği olarak öne çıkıyor. Ülke ekonomisinde uzun süredir devam eden durgunluk, konut sektöründeki derin kriz ve hisse senedi piyasalarında yaşanan değer kayıpları, hane halkını fiziki altına yöneltti.

Yerel tahvil ve banka mevduat getirilerinin düşmesiyle birlikte Çin’de altın tutmanın fırsat maliyeti Batı pazarlarına kıyasla oldukça düşük bir seviyede kalıyor. Gümrük verileri, Çin’in 2026 yılının ilk 8 ayında 158,8 milyar dolar harcayarak 1.000 tondan fazla altın ithal ettiğini gösteriyor. Bu rakam, şimdiden bir önceki yılın toplam ithalat tutarını ve tonajını geride bırakmış durumda.

YÜKSEK FAİZ BASKISINA KARŞI GÜÇLÜ DESTEK

ABD tarafında yüksek seyreden tahvil getirileri ve Federal Reserve’ün sıkı para politikası adımları, getiri sağlamayan kıymetli metaller üzerinde normal şartlarda baskı oluşturuyor. Ancak Çin merkezli devasa fiziksel talep ve merkez bankalarının fiyat hassasiyetinden uzak uzun vadeli alımları, ons altın fiyatlarında yaşanabilecek daha derin düşüşlerin önüne geçiyor.

Eylül ayındaki düzeltmelere rağmen piyasa uzmanları, Çin’deki güçlü kış sezonu talebi ve sürdürülebilir alım hamlelerinin etkisiyle altının orta ve uzun vadeli yükseliş trendini koruyacağını öngörüyor.

Analistlere göre, ancak Çin gayrimenkul piyasasında güvenin tam olarak sağlanması veya jeopolitik risklerin belirgin şekilde azalması durumunda bu altın talebi yavaşlayabilir; fakat mevcut küresel ve yerel şartlar altında bu ihtimal kısa vadede oldukça düşük görünüyor.