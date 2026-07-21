Dünyanın en büyük altın tüketicilerinden Çin'de kıymetli metal piyasası, 2026'nın ilk altı ayında çift yönlü bir tablo ortaya koydu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin mesajları ve yükselen dolar endeksi haziran ayında emtia piyasasını baskılarken, yerel pazarda yıl başından bu yana biriken kazançların tamamı silindi. Buna karşın, Çin Halk Bankası'nın (PBoC) kararlı rezerv artırımları ve kurumsal taraftaki borsa yatırım fonu (ETF) ilgisi piyasadaki düşüşü sınırlayan faktörler olarak öne çıktı.

HAZİRAN KAYIPLARI İLK YARIYI EKSİYE TAŞIDI

Küresel para politikalarındaki sıkılaşma sinyalleri ve artan reel getiriler, altın yatırımcılarının pozisyon kapatmasına neden oldu. Haziran döneminde hem Şanghay hem de Londra gösterge altın fiyatlarında %11 oranında geri çekilme yaşandı.

Yaşanan bu erime, 2021 yılından bu yana ilk kez yarıyıllık bazda negatif bir kapanış getirdi. Yılın ilk altı ayında uluslararası altın fiyatları ABD doları bazında yüzde 8 değer kaybederken, Çin yuanı cinsinden kayıp yuanın değer kazanmasının da etkisiyle yüzde 10 seviyesine ulaştı.

ETF'LERDE REKOR ÇIKIŞA RAĞMEN GÜÇLÜ YARIYIL

Haziran ayında Çin altın ETF'lerinden 15 milyar RMB (yaklaşık 2,2 milyar ABD doları) tutarında net sermaye çıkışı gerçekleşti. Bu hareket, fon bazında tarihin en yüksek aylık sermaye kaçışı olarak kayıtlara geçerken, toplam varlık büyüklüğü 243 milyar RMB'ye, fiziki altın miktarı ise 277 tona geriledi. Yatırımcı ilgisinin hisse senedi piyasasına kayması bu çıkışta etkili oldu.

Buna karşın, 2026'nın ilk yarısının geneline bakıldığında altın ETF'lerine toplam 40 milyar RMB (5,6 milyar ABD doları) net giriş sağlandı. Böylece tarihsel olarak en yüksek ikinci yarıyıl performansı yakalanırken, fiziki talep 29 ton artış gösterdi.

TOPTAN VE FİZİKİ TALEPTE HAREKETLİLİK

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) günlük ortalama altın işlem hacmi Haziran'da 305 tona yükselirken, ilk yarıyıl ortalaması 386 ton seviyesinde gerçekleşti. Fiyat oynaklığından korunmak isteyen yatırımcılar hacmi yüksek tutsa da açık pozisyonlar ay sonunda %8 azalarak 274 tona indi.

Fiziki tarafta ise Şanghay Altın Borsası’ndan (SGE) yapılan altın çekimleri Haziran'da %36 artışla 87 tona ulaştı. Düşen fiyatları alım fırsatı olarak değerlendiren sektör temsilcileri stok yeniledi. Ancak mücevher talebindeki zayıflık nedeniyle ilk altı aydaki toplam çekim 598 tonda kalarak 10 yıllık ortalamanın %27 altında kaldı.

MERKEZ BANKASI ALIM SERİSİNİ 20 AYA ÇIKARDI

Piyasadaki dalgalanmaya rağmen Çin Merkez Bankası (PBoC) rezerv biriktirme stratejisinden taviz vermedi. Haziran ayında 15 tonluk alım gerçekleştiren kurum, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek aylık rezerv artışını kaydetti.

Bu hamleyle birlikte PBoC, altın alım serisini kesintisiz 20 aya taşıyarak tarihsel bir rekora imza attı. Toplam altın rezervi 2.346 tona ulaşan Çin'de, altının resmi döviz rezervleri içindeki payı da %8 seviyesine yükseldi. Banka, yılın ilk yarısında toplam 40 ton altın biriktirmiş oldu.

İKİNCİ YARIDA PİYASA BEKLENTİLERİ

Temmuz ayı başında altın fiyatlarının görece istikrara kavuşmasıyla ETF tarafındaki çıkışlar yavaşlama gösterdi. Ancak fiziki talep tarafındaki durgun seyrin sürdüğüne dikkat çekiliyor.

Sektörün ölü sezona girmesi sebebiyle mücevher tüketiminin kısa vadede zayıf kalması bekleniyor. Önümüzdeki döneme ilişkin yatırım talebinin yönünü ise küresel altın fiyatlarının seyri ile Çin hisse senedi piyasasının performansı belirleyecek.