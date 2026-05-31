Son yıllarda otomobilleri adeta tekerlekli birer oturma odasına çeviren Çinli elektrikli araç üreticilerine, ülkenin düzenleyici kurumlarından kötü haber geldi. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, son dönemde lüks segment araçlarda standart hale gelen ve neredeyse tamamen yatar pozisyona getirilebilen "zero-gravity" koltuk teknolojisine kısıtlama getirmeye hazırlanıyor. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, aşırı geriye yatan bu koltukların olası bir çarpışma anında ciddi güvenlik açıkları doğurduğu vurgulandı.

YOLCULAR ALTTAN KAYIYOR

Yetkililer tarafından paylaşılan teknik raporlara göre, yolcular araç hareket halindeyken bu koltuklarda yatay pozisyonda seyahat ettiklerinde, mevcut güvenlik sistemleri tamamen işlevsiz kalıyor. Olası bir kaza anında emniyet kemerleri ve hava yastıkları gövdeyi doğru açıdan yakalayamıyor. En büyük tehlike ise "denizaltı etkisi" (submarining) olarak adlandırılan, yolcuların kaza ivmesiyle emniyet kemerinin altından kayarak araç içinde savrulması ve ölümcül şekilde yaralanması olarak gösteriliyor.

KONFOR KAPSÜLÜ DÖNEMİ BİTİYOR

Çinli elektrikli araç devleri (BYD, Xiaomi, Zeekr vb.), özellikle küresel pazarda rekabet edebilmek için araç içlerini masaj yapan koltuklar, dev sinema ekranları ve ambiyans aydınlatmalarıyla donatarak birer "mobil dinlenme kapsülü" olarak pazarlıyordu. Ancak kamuoyunun görüşüne açılan yeni yasa taslağı, Çinli düzenleyicilerin konfordan ziyade sürüş güvenliğini yeniden birinci öncelik haline getirdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Sektör uzmanları, Çin'in attığı bu sert adımların küresel otomotiv standartlarını da doğrudan etkileyeceğini ve üreticilerin "aşırı dijitalleşme" yerine yeniden geleneksel güvenlik mühendisliğine dönmek zorunda kalacağını öngörüyor.