Gök kubbede adeta taşların yerinden oynadığı bu radikal arınma, sanılanın aksine büyük kavgalarla değil, muazzam bir sessizlik ve netlikle geliyor. 5 Ekim 2026, Su Sıçanı Denge Günü'nün etkisiyle 4 Çin burcu için duygusal açıdan önemli bir gün olacak.

Hayatlarını yoran insanları ve dramaları hiçbir tartışmaya girmeden, sadece kendi içlerindeki o güçlü huzuru seçerek tek kalemde silecek. Çünkü bazen en büyük hesaplaşma, arkana bile bakmadan sessizce uzaklaşmaktır.

Bugün gereksiz tartışmalardan ve strese neden olan durumlardan uzak durmanın zamanı. İyi bir amaç uğruna bile olsa, sizi yoran her türlü dramayı hayatınızdan çıkarmaya çalışın. Önünüzde stresli bir müzakere ya da uğraştırıcı bir evrak işi varsa, mümkünse bunu yarına bırakın. 5 Ekim Pazartesi, bu 4 Çin burcu için barışın ve uyumun öne çıktığı bir gün olacak.

1. Öküz

Bugün uzun süredir uğraştığınız bazı önemli sorunları çözmeye başlıyorsunuz.

Pazartesi günü kendinizi son derece sakin ve kontrollü hissediyorsunuz. Sanki hiçbir şey sizi hazırlıksız yakalayamayacakmış gibi davranıyorsunuz. Zihinsel olarak neredeyse her duruma hazırsınız.

Dengeli bir günde kendinizi daha iyi hissetmeniz tesadüf değil. Çünkü hayatınızda düzen olmasını seviyorsunuz. Bir şey yolunda gitmediğinde, neden düzeltilmesi gerektiğini çevrenizdekilere anlatmak zorunda kalmanız zaman zaman sizi yorabiliyor. Ancak bugün insanların sizin bakış açınızı daha kolay anlaması mümkün.

Üstelik çoğu zaman size ait olmayan sorumlulukları bile üstleniyorsunuz. Bazı işleri doğru kişilerin halletmesi gerekirken devreye giren taraf yine siz oluyorsunuz. Buna rağmen çevrenizdekiler söylediklerinizi dikkate alıyor; çünkü çoğu zaman haklı olduğunuzu biliyorlar.

Şimdiye kadar üzerinizde biriken olumsuz duygular da yavaş yavaş hafiflemeye başlıyor. Hayatın gerçekten daha iyiye gittiğini hissedebilirsiniz. Ve açıkçası, buna hazırsınız.

2. Sıçan

5 Ekim'de hiç beklemediğiniz anda önünüze birden fazla seçenek çıkabilir.

Bugün Denge Günü'nün sakin enerjisi, başkalarının şikayetleriyle uğraşmak zorunda kalmadan daha stratejik düşünmenize yardımcı oluyor. İnsanlar zaman zaman sizi fazla mantıklı bulabiliyor ve olaylara biraz daha duygusal yaklaşmanızı isteyebiliyor.

Ancak siz, mantıkla duygular arasında bir denge kurulabileceğine inanıyorsunuz. Bir sorunu çözmek kadar, karşınızdaki insanın ne hissettiğini anlamanın da önemli olduğunu biliyorsunuz.

Bugün çözüm bulmak için uzun pazarlıklara girmenize bile gerek kalmayabilir. Bazı kapılar kendiliğinden açılıyor ve çevrenizdeki insanlar alışılmışın aksine fazla ısrarcı davranmıyor.

Sonunda bir uzlaşma ortaya çıkıyor ve siz de bunun herkes için en doğru seçenek olduğunu düşünerek kabul ediyorsunuz. Pazartesi günü için hiç fena değil, Sıçan.

3. Ejderha

Pazartesi günü hiçbir yere yetişmek için acele etmenize gerek yok. Çünkü bugün sizi destekleyen sakin bir enerji var.

Normalde kolay kolay sabrınızı kaybetmeseniz de 5 Ekim'de kendinizi her zamankinden daha sakin hissedebilirsiniz. Sanki günün tamamı ağır çekimde ilerliyormuş gibi.

İş arkadaşlarınızla her zamanki gibi sohbet ediyor, günlük işlerinizi sürdürüyor ancak alışılmış gerginliği hissetmiyorsunuz. Her şey daha huzurlu görünüyor. Üstelik iş yükünüz de yönetilebilir seviyede. Sizin için bu pek sık karşılaşılan bir durum değil ama bu kez bundan fazlasıyla memnunsunuz.

Bugün istediğinizi elde etmek için baskı kurmanıza, sesinizi yükseltmenize veya tartışmaya girmenize gerek yok. Aksine, sessizce harekete geçiyor ve işlerin yoluna girmesini sağlıyorsunuz.

İşlerin bu kadar kolay ilerlediğini görmek size de iyi geliyor.

4. At

Hayatınızın kolaylaşmasının nedeni, uzun süredir uğraştığınız büyük bir soruna nihayet çözüm bulmanız olabilir.

Bu yıl sizin için hareketli geçiyor. Çevrenizde olup biten her şeyden fazlasıyla etkileniyor ve günün yoğunluğunu üzerinizde taşıyorsunuz. Kaosa alışkın olmanız, hatta zaman zaman bu karmaşanın içinde kendinizi daha güçlü hissetmeniz mümkün. Ancak bunun bedeli, huzurunuzdan ve konforunuzdan ödün vermek oluyor.

5 Ekim'de yılın başından beri zihninizi meşgul eden bir konu yeniden gündeme geliyor. Büyük ihtimalle çözmek için uzun süredir uğraştığınız bir maddi mesele söz konusu.

Bugünün Denge Günü enerjisi size farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Biraz yavaşlayıp tüm dikkatinizi bu soruna verdiğinizde, sandığınız kadar büyük bir sıkıntı yaşamadan çözüm bulabileceğinizi fark ediyorsunuz.

Bu nedenle programınızı mümkün olduğunca boşaltıyor, dikkatinizi dağıtan şeylerden uzaklaşıyor ve sonunda uzun süredir ertelediğiniz işi hallediyorsunuz.

Bazen hayatı kolaylaştıran şey, daha fazla çabalamak değil; biraz yavaşlayıp neyin gerçekten önemli olduğuna odaklanmaktır.