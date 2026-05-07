Bugün ruhsal enerjiniz zirve yapacak. "Su" elementi sizi geçmişin tüm tozundan arındırırken, "At" enerjisi özgürlük arzunuzu tetikliyor. Uzmanlara göre bugün veda etmek, aslında bereket yağmurlarının ilk adımı. Kaybetmekten korkmayın; çünkü bugün eksilen her şey, yerini daha büyük bir başarıya bırakacak.

Sıçan: Kalp kırıklıklarına veda, güce merhaba

Sıçan burçları için 8 Mayıs, duygusal bir devrimin başlangıcı. Size yük olan, kalp kırıklığı yaratan her şeyi hayatınızdan söküp atıyorsunuz.

Bir süredir kendinizi değersizleştirdiğinizi ve olayları görmezden geldiğinizi fark edeceksiniz.

Bugün "uzlaşma oyununu" bırakıp, kendinizi korumak için devasa bir sınır duvarı inşa ediyorsunuz. İhtiyacınız olmayan her şeye "dur" demek size inanılmaz bir güç verecek.

Horoz: Mekan temizliği zihni berraklaştırıyor

Horoz burçları için bugün tam bir "arındırma" terapisi günü. Sadece ruhunuzu değil, yaşam alanınızı da yeniliyorsunuz.

Gereksiz eşyalardan ve artık size hizmet etmeyen anılardan kurtuluyorsunuz. Evinizde ve çalışma alanınızdaki "beyaz boşluklar" ruhunuza iyi gelecek.

Temiz bir çevre, sosyal çekincelerinizi ve "hazır değilim" düşüncesini ortadan kaldıracak. Berrak bir zihinle öz saygınızın geri geldiğini hissedeceksiniz.