FARE BURCU
Doğum Yılları: 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912
Karakter Özellikleri: Zeki, kolay uyum sağlayan, pratik düşünen, cazibeli, yaratıcı ve girişken bireylerdir.
ÖKÜZ BURCU
Doğum Yılları: 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913
Karakter Özellikleri: Sadık, güven veren, detaycı, sağlam yapılı, mantıklı ve azimli kişiliklere sahiptir.
KAPLAN BURCU
Doğum Yılları: 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914
Karakter Özellikleri: Hedeflerine odaklı, cesur, iddialı, lider ruhlu, kendine güvenen ve etkileyici bireylerdir.
TAVŞAN BURCU
Doğum Yılları: 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915
Karakter Özellikleri: Güvenilir, anlayışlı, alçakgönüllü, uzlaşmacı, içten, sosyal ve şefkatlidirler.
EJDERHA BURCU
Doğum Yılları: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916
Karakter Özellikleri: Şanslı, konforuna düşkün, yaratıcı yönü güçlü, sanata yatkın, ruhsal derinliği olan ve etkileyici kimliklerdir.
YILAN BURCU
Doğum Yılları: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917
Karakter Özellikleri: Derin düşünceli, planlı, akıllı, sezgisel, zarif, titiz ve kararlıdırlar.
AT BURCU
Doğum Yılları: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918
Karakter Özellikleri: Uyumlu, sadakatli, cesaretli, hırslı, zeki, yenilikçi ve enerjik bireylerdir.
KOYUN BURCU
Doğum Yılları: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919
Karakter Özellikleri: Zevk sahibi, zeki, sıcak kanlı, estetik anlayışı yüksek, sempatik, sezgisel, duygusal ve huzur arayan karakterlerdir.
MAYMUN BURCU
Doğum Yılları: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920
Karakter Özellikleri: Pratik zekası yüksek, etkileyici, şanslı, esnek, zeki, çok yönlü ve enerjik yapıdadırlar.
HOROZ BURCU
Doğum Yılları: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921
Karakter Özellikleri: Dürüst, enerjik, akılcı, dikkat çekici, rahat tavırlı, özgün ve kendine güvenen kişilerdir.
KÖPEK BURCU
Doğum Yılları: 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922
Karakter Özellikleri: Sadakatli, sohbeti keyifli, cesur, gayretli, tutarlı, enerjik, uyumlu ve zeki bireylerdir.
DOMUZ BURCU
Doğum Yılları: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923
Karakter Özellikleri: Saygın, yardımsever, kararlı, pozitif, içten ve girişimci kişilikler olarak öne çıkarlar.