Bugün gökyüzünde güçlü bir enerji var. Ateş Maymunu ayının ve Ateş Ejderhası yılının koruyucu gölgesinde, Toprak Tavşanı için "Tehlike Günü" yaşanıyor.

Astrolojide tehlike günleri, ruhun en çok zorlandığı ve adeta diken üstünde yürüdüğümüz zamanlardır. Bu günlerde kadim öğreti net bir tavsiye verir:

"Yeni bir adım atma, sadece dur ve izle."

Ancak 4 özel burç için bugün, hayatın kontrolünü tamamen serbest bırakmanın mucizeler getireceği büyüleyici bir dönüm noktası başlıyor. Her şeyi akışına bırakmak zor olsa da kontrolü kaybetmek bu kez en büyük ödülünüz olacak. İşte işlerin mucizevi bir şekilde yoluna gireceği o 4 burç:

1. Keçi Burcu: Arkadaşlık Bağlarında Özgürleşme Zamanı

Domuz burcunun şifalı enerjisiyle uyum içinde olan yumuşak ve nazik doğanız, bugün hayatın doğal ritmine direnmeyi bırakmanıza yardımcı olacak. Siz, her ihtiyaç duyulduğunda orada olan, dostları için ağlayacak bir omuz sunan ve herkesi yargılamadan dinleyen o sığınaksınız. Ancak bugün önemli bir gerçeği fark ediyorsunuz: Bir yakınınız sizi sadece içi daraldığında, şikayet etmek veya içini dökmek için arıyor; iş eğlenmeye geldiğinde ise yanınızda yok.

Bugün o telefon çaldığında, aramayı sesli mesaja yönlendirme cesaretini göstereceksiniz. İçinizi hafif bir suçluluk duygusu kemirse de bunun kendiniz için en doğrusu olduğunu biliyorsunuz. Ve gün bitmeden mucize gerçekleşiyor: Müdahale etmediğiniz o sorun, kendi kendine çözülüyor. Sadece kendinize nefes alacak bir alan yaratmakla kalmadınız; o insanın kendi ayakları üzerinde durmasına da yardım ettiniz.

2. Domuz Burcu: Sessizliğin Gücü ve Büyük Dönüşüm

Zihninizdeki taşlar sonunda yerine oturuyor; geçmişte size çok garip ve anlamsız gelen bir durum, bugün nihayet anlam kazanıyor. Kendi burç enerjinizin hakim olduğu bu zorlu tehlike gününde, en doğru hamlenin "kendi kabuğunuza çekilmek" olduğunu fark edeceksiniz. Çevrenizde birinin hatasını görebilir, bunu düzeltebileceğinizi düşünebilirsiniz.

Ancak geçmiş tecrübeleriniz size şunu öğretti: Ne zaman iyi niyetle bir şeyi düzeltmeye çalışsanız, olaylar büyüyüp bir krize dönüştü.Zor da olsa bu kez olaylara karışmamayı seçiyorsunuz. Bir zamanlar sizin de benzer hatalar yaptığınızı ve ancak o zorluklarla yüzleşerek olgunlaştığınızı hatırlayacaksınız. Bırakın, karşınızdaki kişi de kendi sınavını vererek büyüsün.

3. Köpek Burcu: Sarsılan Güven Yeniden İnşa Ediliyor

Sizin için hayatta sadakatten daha kutsal bir değer yok. Son zamanlarda birinin samimiyetinden şüphe duymuş, gardınızı indirip indirmemek konusunda derin bir ikilemde kalmıştınız.

Bu belirsizlik ruhunuzu fazlasıyla yoruyordu. Ancak bu Çarşamba, aranızdaki güveni perçinleyecek çok güçlü bir yakınlık bağı hissedeceksiniz.O insanın verdiği sözü tuttuğuna şahit olmak, size derin bir nefes aldıracak. Onun gerçekten güvenilir olduğunu ve değerlerinizin örtüştüğünü görmek, hayatın yükünü hafifletecek. Bu ilişki artık doğru yönde ilerliyor ve hayatınızdaki bu huzur, diğer tüm işlerinize de yansıyacak.

4. Tavşan Burcu: İçsel Netlik ve Kendine Güven

Bugün gökyüzü size, öz benliğinizle ve gerçek kimliğinizle uyuşmayan hiçbir adımı atmamanız gerektiğini fısıldıyor. Son birkaç gündür içinizi kemiren o tereddütler nihayet son buluyor. İhtiyacınız olan onay ve huzur kapınızı çalıyor.

Gün sizin gününüz; bu Çarşamba kendinize olan inancınız yeniden zirveye çıkıyor.Artık başkalarını memnun etmek için acele etmenize gerek yok; hayatı kendi ritminizde, kendinize güvenerek yaşayabilirsiniz. Aradığınız o büyük netlik sonunda geldi. Artık kimseye ne yapmanız gerektiğini sormanıza, dışarıda bir cevap aramanıza gerek yok. İhtiyacınız olan tüm bilgelik ve güç, zaten kendi içinizde saklı.