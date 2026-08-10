Dünyanın en büyük ham petrol alıcısı Çin, temmuz ayında günlük 8,41 milyon varil ithalat gerçekleştirdi. Haziran ayında kaydedilen son 10 yılın dip seviyesine kıyasla sınırlı bir toparlanma yaşansa da alımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 geride kaldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SEVKİYAT DARBOĞAZI

Şubat ayı sonunda tırmanan askeri çatışmalar, küresel petrol transferinin yüzde 20'sini sağlayan Hürmüz Boğazı'nda trafiği durma noktasına getirdi. Bölgedeki üreticilerin alternatif güzergah gayretlerine rağmen Orta Doğu çıkışlı günlük akış yaklaşık 5 milyon varil azaldı. Tedarik darboğazı, bölgenin ana pazarı konumundaki Asya'da doğrudan hissedildi.

ASYA'DAKİ DÜŞÜŞÜN ANA SEBEBİ PEKİN

Veri analiz şirketi Kpler kayıtlarına göre Asya’nın temmuz ayı toplam ithalatı günlük 22,82 milyon varil oldu. Bölgenin kriz öncesi seviyelerin 4 milyon varil gerisinde kalmasında ana etken doğrudan Çin'deki alım kısıntısı oldu. Brent petrolün 126 doları aşmasıyla alımları frenleyen Pekin yönetimi, 1,2 milyar varili aştığı değerlendirilen devasa stratejik rezervlerini devreye sokarak piyasadaki açığı kapattı.

Geçici ateşkes sürecinde boğazdan çıkan kargoların limanlara varmasıyla Çin'in ağustos ayı Orta Doğu ithalatının günlük 2,71 milyon varile çıkması bekleniyor. Ancak ateşkesin sonlanması nedeniyle eylül verilerinin yeniden gerileme kaydetmesi muhtemel görünüyor. Trafik yeniden sağlansa dahi tankerlerin ulaşım süresi sebebiyle Çinli rafinerilerin bir süre daha kendi stoklarına ve bölge dışı alternatif tedarikçilere bağımlı kalacağı öngörülüyor.