Alman otomotiv devleri için 2026 yılının ikinci çeyreği ve ilk yarısı, küresel pazarlardaki dengelerin tamamen değiştiği tarihi bir dönüm noktasına sahne oldu. Volkswagen, BMW ve Audi’nin açıkladığı son resmi satış verileri, Çin pazarında yerel elektrikli araç (EV) üreticilerinin vites artırmasıyla birlikte Alman markalarının pazar payında ciddi bir erime yaşandığını ortaya koydu.

Avrupa ve Amerika pazarlarındaki hacim artışları, Asya'dan gelen sert dalgayı göğüslemeye yetmedi ve üç üreticinin Çin'deki kaybı yüzde 20 barajını aştı.

HACİM KAYBI AVRUPA DESTEĞİNİ GÖLGELEDİ

Volkswagen’in küresel araç teslimatları, 2026'nın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %8,6 azalarak 2 milyon 77 bin 400 adede geriledi. Yılın ilk altı aylık (ocak-haziran) projeksiyonuna bakıldığında ise küresel teslimatların %6,3 kayıpla 4 milyon 125 bin 700 seviyesine indiği görülüyor. (Geçen yılın ilk yarısında bu rakam 4 milyon 405 bin 400 adetti).

Bu düşüşün arkasındaki ana etken, grubun en büyük pazarı olan Çin’deki sert daralma. Geçen yılın aynı dönemindeki 669 bin 700 adetlik hacim, bu yıl %36,6 çakılarak 424 bin 300 adede düştü. Yılın ilk 6 ayında Çin pazarındaki net kayıp %25,9 oldu ve toplam teslimat 973 bin adede geriledi.

Çin'deki 245 bin 400 araçlık net kayıp, diğer pazarlardaki büyümeyi yuttu. İkinci çeyrekte Kuzey Amerika teslimatları %7,7 artışla 242 bine, Güney Amerika %9,4 artışla 179 bin 300’e ve Batı Avrupa %1,8 yükselişle 900 bin 600 adede çıksa da küresel dengeyi korumaya yetmedi.

İÇTEN YANMALI MOTORLARA TALEP AZALIYOR

BMW Grubu, ikinci çeyrekte küresel çapta 590 bin 962 araç teslimatı gerçekleştirerek yıllık bazda %4,9’luk bir daralma yaşadı. Grubun Çin pazarındaki satışları ise geçen yılın aynı çeyreğine göre %30,2 geriledi.

BMW yönetimi, haziran ayında yaptığı stratejik açıklamada Çin otomotiv pazarındaki yapısal zayıflamanın hızlandığına dikkat çekmişti. Şirket, özellikle ICE (İçten Yanmalı Motorlu) araç talebinin hızla düştüğünü ve pazarda agresif bir fiyat rekabetinin (fiyat savaşları) yaşandığını raporladı.

Marka bazındaki teslimatlar %7,7 düşüşle 508 bin 675'e indi. BMW'nin markası olan ve ürün gamını tamamen yenileyen MINI, %17’lik güçlü bir büyüme performansı göstererek 81 bin 35 adetlik satış yakaladı ve grup içindeki düşüşü frenleyen en önemli unsur oldu. ABD teslimatlarında %11,9, Almanya dışındaki Avrupa pazarlarında ise %7,6’lık hacim artışları kaydedildi ancak Asya'daki kayıplar kompanse edilemedi.

İKİ BÜYÜK PAZARDAN AUDİ BASKISI

Volkswagen Grubu’nun premium birimi olan Audi, hem Asya hem de Kuzey Amerika operasyonlarında çift yönlü bir baskı altında kaldı. Markanın küresel teslimatları yılın ilk yarısında %7,2 düşerek 727 bin 200 seviyesinde kaldı. Sadece ikinci çeyrek baz alındığında ise 367 bin 100 adetlik teslimatla %8,2’lik bir kayıp öne çıkıyor.

Audi’nin küresel performansını aşağı çeken iki ana dinamik şunlar oldu:

-Yerel elektrikli araç üreticilerinin TTM (Pazara Sunma Süresi) avantajını kullanarak çok daha hızlı model yenilemesi, Audi'nin Çin'deki pazar payını baskıladı. Ayrıca artan fiyat baskısı, yükselen yakıt maliyetleri ve devletin teşvik politikalarındaki değişiklikler tüketici talebini doğrudan etkiledi.

-ABD’nin gümrük tarifelerindeki yeni düzenlemeler ve makroekonomik bariyerler, Audi'nin Kuzey Amerika bölgesindeki satış grafiğini aşağı çekti.

ALMAN OTOMOTV SANAYİSİ NEDEN ZORLANIYOR?

Alman üreticilerin açıkladığı bu veriler, otomotiv endüstrisinde bir çağın kapandığına işaret ediyor. Batı pazarlarındaki (Avrupa ve ABD) istikrarlı ve yukarı yönlü grafikler markaların karlılığını desteklese de, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'deki tablo radikal bir değişimi zorunlu kılıyor.

Yerel Çinli üreticilerin elektrikli araç segmentindeki agresif fiyat politikaları, yazılım odaklı ekosistemleri ve kısa ürün geliştirme döngüleri, geleneksel Alman lüks ve premium algısının karşısında en büyük pazar bariyeri olarak duruyor. Devlerin bu kayıpları durdurmak adına önümüzdeki dönemde Çin'e özel yazılım ve batarya ortaklıklarına hız vermesi bekleniyor.