Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda Avcılar Ambarlı Limanı'na yanaşan Çin bayraklı bir gemide uyuşturucu madde sevkıyatı tespit edilerek operasyon düzenlendi.

3 TON PREGABALİN ELE GEÇİRİLDİ

Güney Asya'daki bir ülkeden getirildiği belirlenen konteynerde yapılan aramalarda, yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan 3 ton pregabalin maddesi bulundu. Ele geçirilen hammaddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğu açıklandı.

KONTROLLÜ TESLİMATLA 3 GÖZALTINDA

Maddenin alıcılarına ve bağlantılı kişilere ulaşılması amacıyla jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerince teknik takip ve kontrollü teslimat süreci yürütüldü. Çalışmalar kapsamında olayda kullanılan bir TIR muhafaza altına alınırken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.