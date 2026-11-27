Çin Başbakanı Li Qiang başkanlığında düzenlenen Devlet Konseyi toplantısından çıkan piyasalara destek mesajları, borsalarda sert yükselişi beraberinde getirdi. Teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu STAR 50 Endeksi yüzde 15 değer kazanarak iki yılın en güçlü günlük performansını sergiledi.

Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 4,2, CSI 300 Endeksi ise yüzde 3,7 artışla kapandı. Her iki endeks de Ekim 2024'te açıklanan kapsamlı teşvik paketinden bu yana en yüksek günlük kazancını kaydetti. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 1,9, Hang Seng Teknoloji Endeksi yüzde 6 yükseldi.

ÇİP ENDEKSLERİNDE ARTIŞ YÜZDE 17'Yİ AŞTI

Yükselişte teknoloji hisseleri öne çıktı. CSI Yarı İletken Endeksi ve STAR Çip Endeksi yüzde 17'nin üzerinde değer kazandı. Yapay zeka, bulut bilişim ve tüketici elektroniği endekslerinde de yüzde 10'u aşan artışlar görüldü.

Açıklamaların ardından yuan, dolar karşısında yüzde 0,1 değer kazandı. Offshore yuan üç haftanın en güçlü seviyesine yükselirken son dört yılın zirvesine yaklaştı.

KAMU FONUNA İSTİKRAR ÇAĞRISI

Çin devlet medyasında yer alan açıklamaya göre Devlet Konseyi, sermaye piyasalarının ülke ekonomisi açısından kritik önemde olduğunu bildirdi.

Toplantıda, devlet varlık fonu China Investment Corporation'ın yurt içi birimi Central Huijin'in piyasaları istikrara kavuşturan bir fon olarak rolünün güçlendirilmesi ve yeterli likiditenin sağlanması çağrısı yapıldı.

Uzun vadeli yatırım fonlarının hisse piyasalarına yönlendirilmesini teşvik edecek politikaların geliştirilmesi ve yurt dışı piyasalardan kaynaklanabilecek risklere karşı önlemlerin artırılması da istendi.

Son açıklamalar, Çin yönetiminin hafta sonunda kredili işlemlere yönelik koşulları gevşetmesi ve işlem ücretlerini düşürmesinin ardından geldi.

KALICI TOPARLANMA İÇİN EKONOMİK TEMEL UYARISI

Analistler, kamu fonlarının desteğinin tek başına kalıcı bir yükseliş için yeterli olmayabileceği uyarısında bulundu.

Saxo Bank Baş Yatırım Stratejisti Charu Chanana, politika desteğine ilişkin kararlılığın güçlenmesi ile piyasanın temel dinamiklerinin dönüşmesinin farklı konular olduğunu belirtti. Chanana'ya göre kalıcı toparlanmadan söz edilebilmesi için politika kaynaklı yükselişin ekonomik temellere dayanan bir iyileşmeye dönüşmesi gerekiyor.

Öte yandan Xinhua Finance, düzenleyici kurumların halka açık şirketlerde kontrol sahibi ortakların hisse satışlarına yönelik kuralları sıkılaştıracağını bildirdi. Yetkililerin, finansal sonuçlarını olduğundan iyi gösteren veya gerçekte teknoloji şirketi niteliği taşımayan firmaların halka arzlarına karşı da önlem alacağı belirtildi.