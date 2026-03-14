Devlete ait Çin Ulusal İnşaat Malzemeleri Grubu (CNBM) tarafından yirmi yıllık titiz bir araştırma sürecinin ardından geliştirilen bu ultra güçlü malzeme, geçtiğimiz çarşamba günü Paris’teki JEC World fuarında dünya kamuoyuna tanıtıldı.

Japon ve Amerikan firmalarının uzun süredir domine ettiği yüksek kaliteli kompozit pazarında dengeleri değiştiren bu gelişmeyle Çin, laboratuvar aşamasındaki T1200 teknolojisini yılda 100 ton kapasiteli üretim hattına taşıyan ilk ülke olma unvanını kazandı.

ÇELİKTEN HEM HAFİF HEM DAHA GÜÇLÜ

İnsan saçından on kat daha ince liflerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan T1200 karbon fiber, çelikten dört kat daha hafif olmasına rağmen ham mukavemet açısından çeliğin on katı bir dayanıklılık sergiliyor.

Mühendislik sınırlarını zorlayan bu malzemenin çekme dayanımı 8 gigapaskal (GPa) değerini aşarken, araştırmacıların gerçekleştirdiği testlerde 2 milimetreden daha ince bir karbon fiber ipin 54 yetişkin yolcu taşıyan bir otobüsü çekebilecek güce sahip olduğu kanıtlandı.

HASSAS BİR ÜRETİM SÜRECİNDEN GEÇİYOR

Bu olağanüstü performans; ham liflerin önce 300°C’ye kadar ön oksitlenmeye, ardından ise 2000°C gibi aşırı yüksek ısılarda karbonizasyon işlemine tabi tutulduğu hassas bir üretim süreciyle elde ediliyor.

Seri üretime geçilmesiyle birlikte laboratuvar ortamında nadir bulunan yüksek maliyetli bir ürün olmaktan çıkan bu stratejik materyal, endüstriyel ölçekte yaygın bir kaynağa dönüşüyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDAN İHA'LARA KADAR OMURGA GÖREVİ GÖRECEK

Yüksek mukavemet ve düşük yoğunluk kombinasyonu sayesinde T1200 sınıfı liflerin, yüksek basınçlı hidrojen depolama tanklarının güvenliğini artırması, elektrikli araçların menzilini uzatması ve insansız hava araçları ile uçan taksiler gibi "düşük irtifa ekonomisi" bileşenleri için bir omurga görevi görmesi bekleniyor.