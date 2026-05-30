Çin'deki 82 kişinin öldüğü kömür madeni faciasından sonra yakınlarını kaybeden aileler yas tutuyor. Korkunç kazanın görüntüleri ise madenin yeniden açılmasıyla ortaya çıktı.

Şanşi eyaletine bağlı Qinyuan bölgesindeki Liushenyu madeninde geçen cuma günü bir gaz patlaması sonucu içindeki madencilerle birlikte tüneller çöktü.

Tünelin çöktüğü anlar maden içindeki güvenlik kameralarına yansıdı. İdari odalar aniden toz ve toprak altında kaldı.

Madencilerinin çoğu, ilk çökme esnasında öldü. Bazı madenciler enkazın altından kurtarılabildi. Ancak halk, yine de öfkesini dile getirdi. Bu durum Çin polisinin harekete geçmesine sebep oldu.

Şİ SORUŞTURMA BAŞLATTI, ANCAK HALK ÖFKELİ

Yaşanan bu trajedi tüm ülkeyi derinden sarstı. Birçok insan artık geçmişte kaldığına inanılan ölümcül kaza dönemlerinin geri dönmesinden korkuyor.

Polis ve güvenlik güçleri hem maden girişini hem de yaralıların tedavi edildiği hastaneyi sıkı bir şekilde korumaya başladı.

Olayın ardından kömür tesislerinde denetimlerin artırılması yönünde çağrılar yapıldı. Devlet medyası güvenlik ihlallerini incelerken sosyal medyada da büyük bir sansür uygulanıyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping hayatta kalanların kurtarılması ve tedavisi için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.

Şi ayrıca sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini de vurguladı. Bölgedeki yerel hükümet kömür madenciliği sektöründe kapsamlı bir denetim sözü verdi.

Ancak bölge halkı hala öfkeli. Bölgede çalışan bir meyve satıcısı ölen işçiler hakkında "Bu insanlar ailelerinin tek direğiydi. Bu aileler şimdi hayatta kalma mücadelesi verecek" dedi.